Se viene más plata para los colombianos con anuncio de Petro: sábados serán horas extra

Las horas trabajadas el sábado se pagarán como extras, anunció el presidente Petro, como punto de la reforma laboral.

En medio de las marchas que se llevaron en el país a favor de las reformas de Gustavo Petro, el presidente hizo un anuncio que le dio esperanzas a más de un trabajador, al tratarse de un ajuste que le daría más dinero a quienes pertenecen a una empresa.

Se trata de las horas extra, que actualmente solo aplican en días domingos o festivos, sumado a las nocturnas.

De acuerdo al mandatario, el pago de horas extras nocturnas a los empezará después de las 6:00 p.m.; así mismo, los sábados serán días laborales que se pagarán, dos de los pilares que harían parte de la reforma laboral que se presentará en marzo para cambiar la Ley 50 en Colombia, por parte del Gobierno de Petro.

“Sábado y domingo son días de descanso”, expresó Petro, y se espera que “al trabajar más allá de las seis, o trabajar un sábado y un domingo, eso derive en el pago horas extras en el salario”, idea respaldada por sindicatos, académicos y gremios, quienes han señalado que todo está muy encarecido.

Lea también: Así le respondió Petro a anciana vendedora de Vive100 que lo insultó: 'trapeó' el piso con él

No obstante, la preocupación está latente en las empresas por el aumento en la nómina que esto podría significar.

El llamado de Petro

“Quién les dijo que una empresa podría ser más productiva transformando en esclavos a los trabajadores. ¿Lo dijo el capitalismo?”, fueron las duras palabras del mandatario de los colombianos.

Lea también: Así será el ‘Mi Casa Ya’ del Gobierno Petro

“Analizó que el capitalismo no crece sobre el trabajo esclavo, que eso es un anacronismo, y que la productividad no nace de extender la jornada de trabajo, no nace de intensificar, sino de vincular el saber a la producción”, por eso, la reforma que propone iría en línea con ese pensamiento y que se busque que “el derecho a la pensión sea una realidad en este país (...) Queremos que la pensión pueda ser una realidad cotidiana para el que cumple la edad de la pensión y no simplemente sea un derecho a cruzar”.

Más noticias

El ibaguereño Carlos Gustavo Cano renunció a Ecopetrol, "lo indicado éticamente es hacerse a un lado”

La nueva función que asumirá Petro que no hacía Duque: lo hará por tres meses

Así fue la movilización en Ibagué contra las ‘petroreformas’