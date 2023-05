“Hay que seguir buscando petróleo”: Carlos Cano habló sobre la transición energética en Colombia

Hacer la transición energética es una alternativa complementaria para el país, pero no necesariamente debe abandonarse lo que se está haciendo actualmente por lo que representa el petróleo en la economía del país.

Desde el comienzo del Gobierno de Gustavo Petro se comenzó a hablar de manera reiterativa de la transición energética, así como de los anuncios de querer suspender los nuevos contratos de exploración y producción petrolera.

Además, a dos días de haber tomado posesión de su cargo como presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán dijo que la compañía no firmará más contratos de exploración, pero al mismo tiempo señaló que no matará a ‘la gallina de huevos de oro’.

De igual manera, Roa Barragán manifestó que hay espacio para seguir buscando petróleo sin necesidad de nuevos contratos y aseguró que cada vez es más difícil encontrar pozos altamente rentables. De acuerdo con el directivo, en Colombia las reservas alcanzan para 8,7 años. Además, precisó que todavía hay mucho por buscar.

Sobre este tema, esta redacción entrevistó a Carlos Gustavo Cano, quien fue ministro de Agricultura en el periodo del expresidente Álvaro Uribe Vélez y además por 12 años hizo parte de la Junta Directiva de Ecopetrol.

Cano manifestó al respecto que hay que seguir con la transición energética, que no es un tema nuevo en el país, pero hay que hacerlo sin parar la exploración o la explotación de petróleo y gas en el país.

Además, manifestó que es importante tomar las experiencias de otros países en el tema de fracking y dejar que la ciencia hablé sobre esa técnica y probar la viabilidad del uso de tecnología de punta en los yacimientos no convencionales.

Preguntas y respuestas

¿Por qué hablar de transición energética en el país produce incertidumbre? ¿Es algo novedoso?

Carlos Gustavo Cano: En primer lugar, debo decir que la transición energética es un fenómeno antiguo, eso no se lo inventó nadie en la actualidad. Empecemos por la transición de los caballos hacia el tren a base de carbón, eso fue de mucha importante; recordemos la transición energética que se originó a raíz de la revolución industrial, el papel del vapor de agua, eso es transición energética.

Luego estuvo la transición hacia el transporte automotor que inicialmente no dependió directamente del petróleo y del gas, sino en el caso de la combustión interna a partir de Henry Ford. El primer combustible que se empleó era vegetal a base de alcohol de maíz y en el caso europeo se empleó el aceite de maní. Solo cuando se popularizó el petróleo y se vio que era un elemento mucho más económico que los anteriores vegetales, todo se volteó hacia el petróleo y el mecanismo de formación de precios del petróleo soslayó en su momento porque no se conocía el costo del impacto ambiental de las emisiones de gases de efecto invernadero.

La transición energética en general es altamente intensiva, en petróleo y gas, primero desde el punto de vista fiscal para poder financiar la infraestructura pública que requiere esa transición y, segundo, altamente intensiva desde la minería.

Hay dos materiales que son claves: el litio que es fundamental en la fase de almacenamiento de energía y el cobre para toda la fase de transmisión de la energía.

Hay cuatro elementos que van a acompañar a la humanidad por lo menos por medio siglo más como: el plástico, el amonio, el cemento y el acero con altísima intensidad de petróleo y de gas.

Todo esto para decir que el petróleo no se va acabar ni va a quedar en desuso, probablemente se va a tener un pico por allá en medio siglo a partir del cual se empezará a declinar esa demanda de manera gradual.

Entonces, ¿qué decirle a quiénes han dicho que el petróleo va a quedar en desuso?

En primer lugar, recordar que toda la revolución informática que está viendo el mundo, la computación, las laptop, la nueva telefonía, es altamente intensiva en plástico y el plástico tiene petróleo. Lo mismo podemos decir de la construcción, el concreto, la infraestructura, toda está amparada por el petróleo y el gas, de modo que eso que el petróleo se va acabar y que va a quedar en desuso (...) seguramente vamos a tener un pico, pero en medio siglo, a partir del cual empezará a declinar esa demanda de manera gradual.

De acuerdo con su experiencia, ¿cuál sería entonces el camino que se debe seguir antes que llegue el desuso del petróleo?

Pues empleando esa aseveración de que el petróleo pronto va a entrar en desuso, entonces lo que se debería hacer es acelerar los procesos de exploración y explotación para sacar todo el petróleo antes de que caiga en desuso, pero eso será experimentado y vivido por la generación próxima y no en esta.

Es importante emplear bien el petróleo y no malgastarlo porque los recursos son fundamentales para la estructura fiscal del país y lo seguirá siendo por mucho tiempo, ya que el petróleo representa la fuente más importante de contribución de las finanzas públicas a nivel nacional y a su vez es el mayor aportante de divisas, teniendo en cuenta que es el primer rubro de exportación del país y lo va a seguir siendo por mucho tiempo.

Pese a la transición que se piensa hacer, ¿es necesario seguir con la exploración y explotación?

Hay que tener en cuenta que Santander ha sido la cuna del petróleo y de la refinación y buena parte de la economía depende del petróleo, así como ocurre con el Meta y Casanare, que se han expandido, por tanto es necesario que se siga explorando y explotando.

Además, es importante que en el caso de los yacimientos no convencionales de las técnicas de la perforación hidráulica horizontal, más conocido como el ‘fracking’, hay que dejar que la ciencia hable. Considero que no se han debido detener los proyectos pilotos, porque era para probar la viabilidad geológica con las tecnologías de punta y ver si podíamos adelantar y seguir pensando ya en extracciones por la vía del ‘fracking’ de manera masiva, con la idea de que si las pruebas geológicas no eran favorables, inmediatamente se iban a suspender hasta que la tecnología lo resuelva, pero no cerrarlo de entrada, es decir, hay que tratar de poner la tecnología por encima de las ideologías.

La suspensión de los pilotos de ‘fracking’ y los anuncios de no exploración ni explotación, ¿las consecuencias se verían reflejadas en la economía a corto plazo?

Naturalmente por todas las regalías, el sostenimiento de departamentos, los planes de inversión social de estos porque son altamente intensivos en la exploración y explotación de los yacimientos de gas y de petróleo. Sin embargo, es importante precisar que eso no va en contravía de la transición energética. La empresa Ecopetrol es la líder en el país en materia de energías renovables, los planes y la aceleración con que ha venido invirtiendo Ecopetrol en renovables es ejemplar y ahora empieza a generarse el hidrógeno como una alternativa, pero eso va a tomar tiempo.

¿Debe ser Colombia considerado un país petrolero?

Desde el punto de vista de las reservas probadas Colombia no debería ser considerado un país petrolero, hemos estado deambulando alrededor de los siete u ocho años de reservas probadas y estamos logrando en los últimos años por lo menos una reposición de las reservas utilizadas para mantener el mismo nivel de reservas. Pero si nos comparamos con Venezuela, con Arabia Saudita o con Estados Unidos, estamos a decenas de años de lograr las reservas de esas regiones del mundo. Lo que ocurre es que debemos acelerar esa extracción. Para poder mantener sostenible esa extracción en el futuro cercano tenemos que seguir explorando, eso es una aritmética muy elemental.

"Quiero ser razonablemente optimista porque la sensatez debe imponerse en la medida en que tengamos más predominio de la tecnología y no de las ideologías", Carlos Gustavo Cano. Economista y exmiembro de la Junta Directiva de Ecopetrol.

