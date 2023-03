- Rico, fresco y saludable: el emprendimiento campesino que vende los mejores alimentos en Ibagué

Contenido Exclusivo

Desde la vereda Los Túneles, en el corregimiento 17 de Ibagué, Mábel López ha impulsado el amor y la apropiación del campo en los tolimenses. Cada semana, casi que sin ninguna falta, participa de los Mercados Campesinos que organiza la Alcaldía de Ibagué.



Los productos que ella comercializa son cultivados por sus propias manos y, gracias a estas actividades, que son coordinadas desde la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de la ciudad, las frutas y granos de Mábel, al igual que, de diferentes agricultores, llegan directamente hasta los consumidores quienes los adquieren con la mayor frescura y a un buen precio.

Está dedicada de lleno desde hace más de 10 años a la agricultura y, con la ayuda de su esposo, ha podido sacar adelante a su familia gracias al trabajo constante. El chocolate natural, la chucula, el café, el plátano, el banano, y limón tahití son los productos insignia de su finca.

“Comencé a ver la importancia de cuidar la tierra al estar viviendo en el campo; me pareció algo muy bonito porque hay que empezar a cultivar nuestra propia comida, así que dije aquí es y aquí me quedo. Invito a las mujeres y jóvenes a que no olvidemos el campo, es maravilloso, nos da muchas cosas”, comentó la mujer.

