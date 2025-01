Celeste Abello, la pequeña gigante del BMX tolimense, sueña con superar a Mariana Pajón

Con disciplina y pasión, esta deportista construye un futuro brillante



Con tan solo ocho años recién cumplidos el pasado 16 de enero, Celeste Abello ya se ha convertido en una figura destacada del BMX en el Tolima y a nivel nacional.

Esta joven promesa, que cursa tercer grado de primaria, lleva dos años entrenando y compitiendo, demostrando una pasión y un talento excepcionales sobre la bicicleta. Con apenas dos años en el mundo del BMX, ya se ha convertido en una figura destacada a nivel regional y nacional, una joven promesa que irradia pasión y talento en cada salto, en cada pedalazo.

Celeste, quien creció en una vereda donde montar bicicleta era parte de su vida cotidiana, descubrió su amor por la adrenalina del BMX gracias a su padre, un exciclista con varios títulos nacionales.

“Su padre, más que un simple espectador, se convirtió en su primer entrenador. Le enseñó los fundamentos, desde cómo mantener el equilibrio hasta cómo ejecutar un salto con precisión. La acompañó en sus primeros pedaleos, la animó en sus primeras caídas y celebró sus primeros logros”, relató.

Él la introdujo en este deporte, enseñándole a pedalear, saltar y dominar la bicicleta, hasta que llegó a la pista donde comenzó su entrenamiento formal.

“En estos dos años de dedicación, Celeste ha cosechado importantes triunfos. El año pasado, obtuvo siete válidas en primer lugar, fue subcampeona latinoamericana y logró el cuarto puesto a nivel panamericano. Además, se coronó campeona del Campeonato Panamericano, del acumulado nacional y de las copas Futuras Estrellas en el Tolima. Su talento la ha llevado a competir en eventos internacionales, como el Campeonato Internacional de Luces en Medellín, donde también salió victoriosa”, relató

Su dedicación y constancia la han llevado a codearse con grandes figuras del BMX, incluyendo a su ídola, Mariana Pajón. Los encuentros con la campeona olímpica en diferentes competencias, especialmente en Medellín, han inspirado a Celeste a soñar en grande.

“Ella me dice que quiere ser mejor que Mariana”, comenta su madre. Y es que el sueño de Celeste, es superar a su referente.

“Ella es la mejor, quiero ser como ella cuando sea grande. Me inspira mucho verla competir y es mi ejemplo a seguir”, comentó con entusiasmo Celeste.

El apoyo incondicional de su familia ha sido fundamental en el desarrollo de la deportista. Sus padres la acompañan a cada entrenamiento, la respaldan en sus estudios y hacen un gran esfuerzo económico para costear viajes, hospedajes y equipamiento, para que pueda participar en las competencias, que suelen ser dos o tres al mes.

“Este año, los desafíos para Celeste son aún mayores. Se prepara para competir en el Panamericano en Chile, por eso, desde ya estamos buscando alternativas para financiar este importante viaje”, resaltó.

A pesar de su corta edad, Celeste demuestra una gran madurez y organización, pues ella misma alista sus implementos y se prepara para las competencias.

“En algunas competencias, no dejan ingresar a los padres a la zona de espera, entonces sin importar la edad, les toca ser cuidadosos con ellos mismos, estar pendientes de sus cosas y atentos a cada orden que les dan para iniciar el enfrentamiento”, destacó.

La disciplina y responsabilidad, según su madre, son valores que el deporte le ha inculcado, formando no solo a una deportista, sino a una persona integral.

Es así como Celeste entiende que el éxito no llega por casualidad, sino a través del trabajo duro y la perseverancia, por eso sus metas son ambiciosas y su deseo de dejar una huella en el mundo del BMX es palpable.

“Cuando gano, me pongo muy, muy contenta. Es que me esfuerzo mucho en los entrenamientos. Quiero ganar muchas medallas y trofeos, quiero ir a competir a otros países y que todo el mundo me vea, quiero ser campeona del mundo”, dijo Celeste.

La familia de Celeste hace un llamado a las autoridades y a las empresas privadas para que apoyen más este deporte y a los jóvenes talentos como Celeste, quienes representan con orgullo al Tolima y a Colombia.

“Como madre, veo el esfuerzo y la pasión que mi hija dedica al BMX. Sueña con llegar a lo más alto y trabaja incansablemente para lograrlo. Verla feliz sobre su bicicleta es mi mayor alegría. Por eso, les pido a las empresas que apoyen el deporte y el talento. Su apoyo no solo beneficiará a Celeste, sino que también inspirará a otros jóvenes a perseguir sus metas y a creer en el poder del deporte”, precisó.

Además de su talento deportivo, Celeste cuenta con la doble nacionalidad sueca, gracias a la ciudadanía de su padre.

“Esto le abre puertas para participar en eventos internacionales y representa un gran aliciente para su sueño de competir al más alto nivel”, narró.

Para seguir la trayectoria de Celeste Abello, puedes encontrarla en Instagram como: celesteabellobmx. Allí puedes ver el proceso y todos los triunfos de esta joven promesa del BMX colombiano.