Alcalde de Honda y la directora de Cultura y Turismo hablaron de proyectos, inversiones y más

El municipio de Honda avanza en su fortalecimiento como destino cultural, económico y turístico, pese a los desafíos que ha traído una subienda de pescado más corta de lo habitual.

Según las autoridades locales, este fenómeno, influenciado por factores climáticos y el bajo caudal del río Magdalena, afecta directamente a más de 600 familias que dependen de la pesca.

Frente a esta situación, la administración municipal ha implementado estrategias para mitigar el impacto. “Hemos firmado convenios con asociaciones de pescadores para la limpieza y reforestación de la cuenca del río Magdalena, con el objetivo de garantizar su sostenibilidad y apoyar a quienes dependen de este recurso”, afirmó el alcalde de Honda, Juan Enrique Rondón.

En infraestructura, el mandatario destacó avances importantes en obras como la remodelación de la plaza de mercado, el puente Navarro y los miradores turísticos Panchigua y La Popa, proyectos que buscan fortalecer el turismo sostenible. Además, se anunció que Honda fue reconocida como el 15.º destino cultural y turístico sostenible de Colombia, gracias a sus iniciativas para promover el turismo responsable.

El sector cultural también ha sido una prioridad, con la organización de eventos como el Festival Popular de la Subienda, que celebrará su edición 55 en febrero, y el Magdalena Fest, enfocado en la conservación del río Magdalena. “Queremos que Honda sea un punto de encuentro cultural y turístico. Estos festivales no solo promueven nuestra identidad, sino que también dinamizan la economía local”, agregó el alcalde.

En materia de seguridad, el municipio ha mantenido índices bajos de delitos y destacó que durante las festividades de fin de año no se registraron casos de personas quemadas por pólvora. Sin embargo, ante la queja de algunos turistas por la falta de parqueaderos especialmente en la zona céntrica de Honda y la sugerencia de que se habilite un terreno que está ubicado al frente del Palacio Municipal, respondió que: “El terreno no tiene algún tipo de seguridad. Nos da cosa que alguien por error de pronto se nos vaya abajo porque esto no tiene baranda, no tiene ningún sistema de protección. Nos preocupa un poco el tema de seguridad, el cual tendríamos que mirar, analizar, qué sistema de protección generamos para poder habilitarlo de manera temporal, mientras se adelanta como tal la construcción de un bulevar que se tiene proyectado”, explicó Rondón.

Asimismo, Honda trabaja en proyectos de infraestructura vial con una inversión de $6.400 millones, y fomenta el emprendimiento local mediante ferias como Faitour, que han brindado visibilidad a pequeños empresarios, artesanos y comerciantes.

Nadia Dávila, directora de Cultura y Turismo de Honda, resaltó las iniciativas que su equipo lidera para preservar las tradiciones del municipio y fomentar un turismo sostenible. Dentro de las actividades destacadas, mencionó que durante los carnavales se realizan concursos dirigidos a pescadores, como el de la red abundante, el pescador más ágil, el lanzamiento de atarraya, y el pescador más veloz. “Con estas actividades buscamos resaltar nuestras tradiciones y fortalecer la identidad cultural de los pescadores”, afirmó Dávila.

Asimismo, indicó que la dirección trabaja en colaboración con un colectivo de pescadores para desarrollar experiencias turísticas únicas, en las que los visitantes pueden vivir un día como pescadores, aprender a lanzar la atarraya, recorrer el río Magdalena en lancha y escuchar historias junto a sus orillas.

Un proyecto clave que avanza es la Escuela Atarraya, una iniciativa que busca preservar las tradiciones mediante programas de comunicación, gastronomía y educación ambiental. Además, destacó que el municipio está gestionando ante FONTUR la certificación de calidad de su Centro Histórico, un proyecto que incluye calles, la plaza de mercado y bienes patrimoniales. “Este es nuestro proyecto más ambicioso del año, porque con esta certificación esperamos posicionar a Honda como un destino competitivo a nivel nacional”, expresó.

En cuanto al turismo sostenible, Dávila resaltó la capacitación constante de operadores turísticos, artesanos y guías mediante ruedas de encadenamiento y procesos de formación en colaboración con FONTUR. También enfatizó el uso de redes sociales y visitas de influencers para promover el municipio como un destino atractivo.

A pesar de los retos que implica una subienda corta, la directora destacó la resiliencia de la comunidad y la buena afluencia de turistas. “Aunque algunos no encontraron la pesca que esperaban, se llevaron la experiencia cultural y turística que caracteriza a Honda”, concluyó.