Mujer denuncia presunto abuso en buseta de Ibagué, “me manoseó, me tocó en varias ocasiones”

A través de las redes sociales una mujer llamada Carolina Heredia, denunció a un hombre por presunto abuso sexual, los hechos que tuvieron lugar en la ruta 31, el día ayer 13 de febrero en horas de la noche.





“En el sector de la avenida tobogán se subió un sujeto moreno, delgado, no muy alto, quien llevaba camiseta roja y una bolsa con papeles y un morral viejo, dicho hombre me manoseó, me tocó en varias ocasiones al reclamarle, se hizo el loco” escribió la denunciante.

Agrega que nadie salió en su defensa, “como es habitual nadie hizo nada y el man solo se burlaba de mí mientras yo exaltada le reclamaba.”

Menciona que hace la denuncia “para que esto que sentí y sufrí hoy no lo tenga que pasar ninguna otra mujer o aún peor una niña”.

Sí usted es víctima de violencia acuda a las siguientes líneas de atención

-155 Línea de atención nacional

-122 Fiscalía General de la Nación

-123 Línea Naranja #YoTeEscucho

-3122706494 Línea de la Dirección de Mujer

-3143131803 Secretaría de Mujer del Tolima

-3143750265 – 3143750265 Personería de Ibagué

-3203122662 - 3174008606 Patrulla en Casa de la Policía Nacional.

Si ya se han hecho varias denuncias de agresión a la mujer en los entes correspondientes, las víctimas pueden acudir a los entes como la Personería y Procuraduría para que se haga un control de la situación.

Guarde en su teléfono el número de emergencia con marcación rápida.

Las autoridades recomiendan evitar situaciones en la que se pueda estar a solas con el agresor, de ser posible se pide estar la mayor parte del tiempo acompañada.

