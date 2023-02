¡Trágico! Niño de 12 años se debate entre la vida y la muerte tras sufrir un gravísimo accidente en Ibagué

En un video de una cámara de seguridad quedó registrado el momento en que un menor se estrella estrepitosamente contra un carro estacionado. Esto, al parecer tras ser 'cerrado' por otro vehículo que venía cerca de él. Su mamá necesita de la solidaridad de los ibaguereños.

El pasado fin de semana, en la principal avenida del barrio Miramar, Daniel Varón de 12 años, quien iba en bicicleta tuvo un grave accidente al impactar contra un vehículo que estaba estacionado. En las imágenes se puede percibir, que el niño va orillado pero un vehículo parece asustarlo e incluso impactarlo, esto lo habría llevado a perder el control de su 'caballito de acero'.

La madre del menor, identificada como Paula Mahecha, contó toda la pesadilla que ha tenido que vivir luego del accidente de su hijo. Se pudo conocer, que Varón, está en unidad de cuidados intensivos luchando por su vida, ya que las heridas parecen no ser leves, por el contrario, uno de los peores golpes tuvo lugar en su cabeza. “El niño sufrió un accidente en la avenida del Sur por el barrio Miramar, el niño viene bajando en la cicla y el niño viene bajando en la cicla y el señor en la camioneta lo toca y hace que pierda el equilibrio y terminó impactando con otro carro el golpe en la cabeza”.

También esta redacción se enteró que el niño tuvo afectaciones en diferentes partes del cuerpo como el tórax y la mandíbula. Por tal razón el pequeño tuvo que acudir a la respiración artificial ya que por sí solo tiene dificultades para hacerlo.

“Mi hijo presentó un traumatismo intracraneal, contusión del tórax, fractura en la mandíbula y en estos momento está UCI pediátrica sedado, conectado a una respirador artificial, esperando que continúe su evolución”.

Por otro lado, Mahecha, habló sobre el presunto responsable del accidente y señaló que la camioneta no cuenta con el seguro obligatorio ante accidentes de tránsito. En cuanto a Varón, tuvo que ser trasladado a Bogotá dado que aquí en Ibagué no había la capacidad de cama para su debida atención.

“El hombre apareció y nos enteramos por tránsito que el carro no tiene seguro, él debió ser remitido a Bogotá porque en Ibagué no hubo cama en UCI para él y tocó traerlo”.

Ayuda solidaria

Mahecha extendió una petición especial para todos los ibaguereños, a que toquen el corazón y le colaboren para poder costear los gastos que representa estar en otra ciudad. Ella necesita de la ayuda para poder acompañar a su hijo y apoyarlo en esta traumática situación.

“Me estoy quedando en la clínica, no tengo familiares aquí, entonces me quedo las 24 horas con el niño, entonces estoy pidiendo ayuda a los ciudadanos a mi cuenta de Nequi 314 255 3703, porque se me dificulta y no conozca acá tampoco”.

