Este es el sufrimiento de los ibaguereños todos los días en las calles: ya no aguantan más

Los ‘tacos’ en la movilidad en varios puntos de la ciudad tienen agotados a varios ciudadanos quienes exigen una mayor regulación por parte de las autoridades; entretanto, desde la Secretaría de Movilidad se anuncian estrategias.





En el reciente informe de la encuesta de percepción ciudadana del programa Ibagué Cómo Vamos, en el ítem de movilidad vial, el 73 % de los encuestados reseñó que en el último año perciben que sus trayectos habituales toman más tiempo. Siendo los ciudadanos de las comunas Nueve, Seis y Siete quienes expresaron mayor inconformidad.

Precisamente estas son las zonas hacia donde se ha expandido la ciudad, con innumerables proyectos de vivienda en todos los estratos y en donde se reportan extensos trancones diariamente, de manera particular en horas pico, cuando cientos de ibaguereños intentan volver a sus hogares.

Carlos Salazar, director del programa Ibagué Cómo Vamos, indicó que las cifras terminan por ser un reflejo de las falencias en movilidad que se presentan diariamente en la ciudad.

“Ibagué está dividida en dos, de la calle 60 hacia abajo es donde se concentran los problemas de movilidad más graves que tenemos en la ciudad y la percepción nos soporta esta argumentación donde la comuna Seis, Siete y Nueve, son las que tienen las opiniones más negativas frente a estos trayectos habituales que toman más tiempo”, explicó el director.

Es que moverse en la capital del Tolima, bien sea en motocicleta, carro particular, buseta o taxi, cada vez se vuelve más complejo. Por donde se quiera los ciudadanos se van a encontrar con un trancón, unos más largos que otros, pero que le quitan tiempo a los ciudadanos, quienes cada vez ven cómo los periodos de desplazamientos son mayores y las soluciones reducidas.

Sin embargo, la lentitud en la movilidad y los ‘tacos’ que se generan, obedecen a varios factores y así lo reconocen varios conductores y autoridades quienes advierten que en Ibagué, por un lado hay un importante crecimiento del parque automotor. Según el boletín de Movilidad expedido el año pasado, el aumento es “sustancial”, Ibagué pasó de tener 200.253 vehículos a contar con 231.644 en 2021.

Además, la falta de vías es evidente, Ibagué carece de corredores que agilicen el tráfico y tiene serias falencias en su malla vial. Según información de la Secretaría de Infraestructura a través del inventario de la malla vial urbana, de los 611 kilómetros de vías urbanas que tiene Ibagué el 28.52 % (174.41 km) están en mal estado y el 21, 49 % (131.40 km) presentan condiciones regulares.

Además se reportan falencias en el funcionamiento de semáforos y en la regulación del tráfico por parte de los agentes de la Secretaría de Movilidad. Solo hay 60 funcionarios para atender toda la ciudad.

Para muchos peatones, cruzar las principales avenidas suele ser un dolor de cabeza por el gran volumen de vehículos.

En la encuesta de Ibagué Cómo Vamos, los ciudadanos de las comunas Nueve, Seis y Siete son quienes se sienten más inconformes por un aumento en el tiempo en sus trayectos habituales.



Metros antes de llegar a la glorieta de El Vergel, el taco de vehículos también es evidente.

Alcaldía prevé estrategias

Frente a los trancones en la ciudad, el secretario de Movilidad, Ricardo Fabián Rodríguez, indicó que el caos en la movilidad es un fenómeno que viene en incremento por el aumento del parque automotor y que su intención es tomar acciones con todas las dependencias.

Por ejemplo, sostuvo que los trabajos de rehabilitación de la malla vial que se hacen sobre la carrera Quinta y próximamente sobre la avenida Ambalá, buscan precisamente que mejore la circulación de vehículos.

Rodríguez indicó que una de las estrategias previstas está relacionada con el control y manejo del tráfico; por un lado con estrategias de control y prevención con los conductores que tienen el hábito de dejar sus vehículos en la vía, “se han venido adelantando los operativos dentro de lo que está a nuestro alcance, primero para generar una conciencia y de ser necesario imponer sanciones e inmovilizar vehículos abandonados”, explicó.

El secretario dijo que el estacionamiento de vehículos sobre la vía es un tema generalizado, que se detecta mucho en los barrios, pero el inconveniente está en las principales avenidas como en la carrera Quinta en la calle 19, en la avenida Ambalá y Guabinal, entre otros.

Asimismo, señaló que hay una tarea de regulación para los principales puntos donde se está generando congestión.

“Se tiene prevista la tarea de regulación a través de personal de apoyo a la gestión que se va a vincular a la Secretaría y también con una serie de decisiones que hay que adoptar y que en este momento están en estudio para verificar tiempos de semáforos, sentido de vías y todos los aspectos que influyen en la congestión. Mirar cómo de manera inmediata se adoptan medidas para ir refrescando las zonas”, explicó el funcionario.

Los planes que se contemplan para las próximas semanas es hacer la intervención en puntos críticos en cuanto a movilidad; se trata de la avenida Pedro Tafur, la glorieta Mirolindo, en barrio Santa Ana y en la glorieta de la calle 60 en inmediaciones del centro comercial La Estación.

Además, se prevé hacer la implementación de planes piloto en algunos tramos en donde se podrá hacer eventualmente cambios en el tráfico.

Cabe recordar que la Alcaldía ha anunciado varias estrategias para mejorar la movilidad, pero ninguna se ha concretado. Hace unos meses se habló de un contraflujo en la Guabinal, situación que no se ejecutó, además de la intención de dejar la carrera Sexta en sentido descendente desde la calle 11 hasta la 60, que se quedó en eso, intenciones.

En la avenida Ambalá, antes de llegar a la glorieta de la calle 60, el trancón es considerable.

“Movilidad no mejora para nada”

José Adenis Ramírez, representante del gremio de taxistas y quien a diario recorre la ciudad, indicó que las condiciones en la ciudad no mejoran y que parte de los trancones obedecen a los numerosos huecos que hay en la vía.

“Lastimosamente seguimos igual, no ha mejorado para nada la movilidad. La cantidad de huecos que hay en la ciudad está generando más caos, la red semafórica cada vez es peor, dicen que la van a cambiar y no vemos soluciones ni acciones. Tampoco se ven los agentes azules en las calles”, dijo Ramírez.

El taxista señaló que, aunado al aumento del parque automotor, el servicio de plataformas de transporte en vehículos particulares está generando más caos, “en Ibagué contábamos un promedio de mil carros trabajando en la ilegalidad y en este momento deben de haber por lo menos, unos 6 mil vehículos transitando, y que lo hacen a diario y esto genera más congestión”, dijo.

El representante del gremio además indicó que hay varios puntos álgidos que en horas pico son intransitables. Entre los sectores están, el Centro, las avenidas Jordán y Ambalá, la glorieta de Mirolindo, entre otros.

José Adenis indicó que cuando hay mayor caos, no hay un control y que los agentes de tránsito, “pareciera que estuvieran de licencia o no les alcanza ya, porque no se ven regulando; de vez en cuando los ve uno levantando carros, pero eso es esporádicamente y en zonas que no se necesitan. Se la pasan despejando vehículos en la vía al aeropuerto cuando el centro está invadido de comercio sacando todo a las calles, vehículos parqueados a lado y lado y nadie dice nada. No sabemos cuál es la política que está usando la secretaría”, aseveró.

Frente a los tiempos de desplazamiento, indicó que, por ejemplo desde El Vergel hacia el Centro en horas pico, el recorrido pasó de ser de entre 15 a 20 minutos a gastarse 45 minutos o hasta una hora. “Le está saliendo más caro al usuario y nosotros no estamos haciendo absolutamente nada, porque el tiempo se está yendo en los trancones”, acotó.

En otro ejemplo, señaló que recorrer la avenida Mirolindo desde la calle 60 hasta la Pedro Tafur, un vehículo puede tardar entre 30 a 40 minutos, incluso el tiempo también puede ser de una hora en el peor de los casos.

El centro de la ciudad no se escapa del caos en la movilidad.

