Polémica: Alejandro Montenegro dice que quiere ser gestor de paz, tras agresión a Cataño

El joven de 21 años, afirmó que tras ser liberado se quiere postular a esta iniciativa del Gobierno.

Desde que Alejandro Montenegro se lanzó a la cancha del Manuel Murillo Toro para darle una palmada a Daniel Cataño, son muchas las consecuencias que ha sufrido tanto la hinchada del Vinotinto y Oro, como el mismo equipo y el propio Cataño, por responderle al ataque correteándolo y tumbándolo al piso.

En cuanto al Deportes Tolima, fue sancionado “con cuatro (4) fechas de suspensión total de la plaza y multa de doce millones setecientos sesenta mil pesos ($12.760.000)por incurrir en la infracción descrita en los numerales 1, 4, 5,6, 7, 8 y 9 del artículo 84 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol (en adelante “CDU de la FCF”)”, así lo expresa la resolución”, indicó la Dimayor en comunicado.

Así mismo, “al jugador Daniel Cataño se le impuso la sanción de “tres (3) fechas de suspensión, por incurrir en la infracción descrita en el literal d) del artículo 63 de la CDU de la FCF, en el partido programado por la 4ª fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2023, contra el Club Deportes Tolima S.A.” y "una multa de seiscientos dieciocho mil seiscientos sesenta y seis pesos ($618.666), por lo expresado en precedencia”.

En cuanto a Montenegro, deberá pagar multa de 23 millones de pesos que le impusieron por su acto.

Quiere ser gestor de paz

Ahora, el joven salió a la luz pública en entrevista con la emisora local Ondas de Ibagué, donde dijo algo que resulta polémico, y que convertiría en realidad el chiste que ha rondado por redes sociales: quiere ser gestor de paz.

“Lo de ser Gestor de Paz sería algo bonito, porque yo creo que, si hay alguien que entienda lo que siente un hincha en el estadio, puedo ser yo”, afirmó el joven de 21 años.

Frente a Cataño, el joven dijo: “Yo no odio a Cataño, nunca lo he dicho. Odiar a una persona es algo extremo. Para mí él cometió un error como futbolista, que lo puede cometer cualquier persona. Es la forma de ser de él, hay que ‘mérmarle’ con la hinchada, que se sienten dolidos. Me dañaron la imagen”.

Así mismo, manifestó que ya sentó cabeza sobre lo sucedido. “El tema es aceptar todos los errores. Me dejo llevar de las provocaciones que hace Daniel Cataño hacia las tribunas. No podemos limpiar a una persona y a la otra le dañamos la imagen. En ningún momento me estoy salvando de culpas. En el momento es algo que pasa, es algo inexplicable, yo mismo siento cabeza”, expresó en la emisora ibaguereña.

