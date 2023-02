La ‘huecamenta’ en las vías del sur, un dolor de cabeza para las comunidades

Contenido Exclusivo

A raíz de intervenciones en la red de alcantarillado y la falta de celeridad administrativa, las comunidades de los barrios Jazmín y La Unión del sur de la ciudad continúan teniendo problemas de movilidad por cuenta del pésimo estado de sus vías.



En los barrios del sur de la ciudad, muchas necesidades se respiran a ‘flor de piel’ entre quienes habitan la zona. Además de los múltiples problemas con la inseguridad y el creciente consumo de sustancias alucinógenas, se suma la problemática con sus vías.

Aunque la comunidad esperaba una fuerte inversión en el arreglo de sus calles y las redes de acueducto y alcantarillado, al igual que en otros puntos de la ciudad, persiste el problema con la terminación de la pavimentación de tramos viales que han sido sometidos a operaciones del Ibal.

Comunidad hizo la vía en La Unión

Debido a la falta de voluntad política, según sus habitantes, en el barrio La Unión persisten los problemas por cuenta de la integridad de la malla vial. En efecto, son constantes los huecos sobre las vías principales de acceso, lo que ha derivado en acciones presurosas por parte de la comunidad.

Alfonso Valdez, presidente de la JAC del barrio La Unión, mencionó que hace un mes y medio, la misma comunidad inició las obras necesarias para recuperar un tramo de la vía principal del sector.

“Antes de esa intervención, la vía estaba totalmente deteriorada. Ni un carro podía subir y menos las motos. Habían unos huecos muy grandes. Con la misma comunidad nos unimos y empezamos a recolectar plata entre nosotros mismos”, indicó.

Adicionalmente, Valdez aseguró que se han enviado solicitudes para que la Alcaldía ayudara a la comunidad retirando los escombros en la vía que quedaron producto de la intervención vial, pero no atendieron el llamado.

“El otro día vino un ingeniero, precisamente solicitado con un derecho de petición, para atender un alud de tierra que se vino en plena vía donde transcurren busetas. Él me dijo que no pidiera más porque no me iban a mandar ninguna volqueta porque solo había dos disponibles. Creo que eso es un impedimento porque, en la época de Álvaro Ramírez, existían casi nueve volquetas habilitadas y dispuestas a trabajar”, expuso el líder barrial.

El material en cuestión es pesado y ni las lluvias son capaces de arrastrarlo. Tras la intervención que hizo la comunidad, pueden subir los carros a los hogares que están más arriba en la ladera, pero aún faltan algunos pedazos por secar.

“La vía hacia las casas de arriba también está deteriorada, pero poco a poco vamos arreglando con la comunidad, con parlantes y mingas como en los tiempos antiguos, recolectando fondos a través de tamales o empanadas para comprar cemento, gravilla y arena. La mano de obra corre por cuenta de la comunidad. Hace dos meses iniciamos ese proceso, se involucraron cerca de 30 personas que viven por el sector. En las jornadas de trabajo, nos ayudamos con comida y almuerzos al pie de la obra”, apostilló Valdez.

En algunos tramos de la vía se ha empezado a caer parte de la banca.

¿Por dónde sube la ruta 40?

En el barrio Jazmín, continúan las dificultades con la malla vial tras una intervención que realizó la empresa Ibal meses atrás, tras una dificultad con la red de alcantarillado. Tras el arreglo, nunca se realizó la pavimentación de la zona, lo que poco a poco la lluvia fue erosionando.

La comunidad transeúnte, explicó que la dificultad ha incidido a tal punto que, algunos conductores de la ruta 40 del servicio de transporte urbano, desisten de subir por el tramo afectado, el cual tiene la mayor parte de su vía en arena y tierra, con unos huecos de cuarenta centímetros de profundidad aproximadamente.

Lo anterior, ha derivado en dificultades para salir del barrio, toda vez que la ruta de bus urbano, en el caso de algunos conductores, opta por virar en una división que conecta a los barrios Jazmín con La Isla.

En el barrio Jazmín, unas ‘troneras’ están sobre plena vía principal en donde transita una ruta de bus municipal que, entre otras cosas, ya no sube por el estado del tramo.

“Esta ‘huecamenta’ lleva ahí desde hace dos meses. El Ibal intervino un problema de alcantarillado que rebosaba aguas negras y fétidas. Se arregló y mejoró mucho, pero ahora tenemos este problema. Incluso, motociclistas han caído en las ‘trampas’ sobre la vía”, indicó un transeúnte.

Más adelante, cercano a la vía que comunica con el viaducto de Coello-Cocora, existe un puente en el cual también transita la ruta de bus municipal. Aunque en una pequeña medida se logró resarcir la dificultad con el lodo que estaba encima de la estructura, las barandas se encuentran dobladas y en mal estado.

