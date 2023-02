Comunidad de La Miel alertó que el relleno sanitario está por cumplir su vida útil

Contenido Exclusivo

Con el paso de los años, el relleno sanitario ubicado en la hacienda La Miel se ha venido llenando poco a poco, hecho que debe ser atendido por la Administración municipal. En el 2024 se termina el acuerdo que se había pactado con los habitantes para su buen uso.

El 27 de abril del 2004, el ‘Parque Industrial de Residuos Sólidos de La Miel’ inició la prestación del servicio público por parte de Interaseo, luego de una serie de acuerdos con la comunidad que hicieron proclive la disposición y tratamiento de basuras en el lugar.

Desde entonces, el relleno ha recolectado los residuos no solo de Ibagué, sino de otros siete municipios quienes también depositan sus desperdicios en el lugar.

¿Qué preocupa a la comunidad?

Con el paso de los años, el crecimiento urbanístico y el constante uso del relleno sanitario, detonó la preocupación de la comunidad, quien no solo denuncia que el relleno está llegando a sus límites, sino que además está a poco de que culmine el tiempo establecido para el uso del mismo.

César Quintero Caicedo, presidente de la JAC de La Miel, indicó que los convenios suscritos con el municipio estarían previstos terminar su vigencia para el año 2024. “Eran 20 años que se les había dado y que hasta ese tiempo podía funcionar. Ya casi se cumple el tiempo y hasta el momento, ellos no han dicho nada ni han tratado de buscar soluciones o reunirse con la comunidad”.

Tras la titulación de las más de 600 hectáreas de la hacienda, las primeras 70 familias pobladoras debían cancelar el 30 por ciento del valor total del predio. Lo anterior, suponía un esfuerzo financiero muy grande, además se planteaba como una dificultad porque los habitantes aún no contaban con una fuente de ingreso estable para dicho momento.

En vista de que no contaban con el recurso económico para saldar esa responsabilidad, acordaron ceder un terreno aproximado de 67 hectáreas al Estado para la adecuación de un parque industrial de residuos sólidos, lo cual los eximía de dicho pago.

“Se reunieron (Interaseo) con la Junta Directiva y algunas personas más para hacer una socialización, pero de ahí en adelante si no realizan la actividad con la Alcaldía, o la Gobernación y los demás que siempre han estado presentes, nosotros no nos reuniremos si no están todos”, aseguró el presidente de la JAC.

En ese sentido, el líder comunitario fue enfático en que varios comunicados han sido enviados a Cortolima, solicitando que inicialmente se abstengan de dar ampliación a los linderos del relleno hasta no hacer efectivo algún acuerdo con la Administración municipal.

La vida útil del relleno, según la comunidad, estaba proyectada hasta el cumplimiento de los veinte años.

“Como tienen más tierra, ellos dirán que se haga la ampliación del relleno, pero nosotros decimos que no hasta que lleguemos a acuerdos. Acá hay muchas necesidades con la tierra, el agua, partes que necesitan alcantarillado, las vías y las calles del caserío que están deterioradas. Y la Alcaldía no le ha ‘parado bolas’ a eso. Han pasado varias administraciones y ninguno ha tenido los ojos puestos en La Miel y mirar qué se va a hacer, a pesar de que somos los receptores de todo el basurero municipal y departamental, porque vienen de otros municipios a echar basura ahí también”, criticó Quintero Caicedo.

Y es que la dificultad con el acceso al servicio de acueducto y alcantarillado, les ha representado un ‘dolor de cabeza’ a los lugareños, y más acentuado desde el crecimiento urbano de Ibagué por la zona de expansión delimitada por el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

“Siempre le hemos dicho a las entidades, a la Alcaldía y a la Gobernación que pongan los ojos en nosotros, somos receptores de la basura. El asunto con el agua, una cuestión vital para la comunidad, es un problema que siempre hemos tenido. Como va creciendo la ciudad desmedidamente por todas partes, el agua se queda prioritariamente en la urbe. Nosotros también somos parte de la ciudad, pero primero llega el suministro a los barrios y los conjuntos que están haciendo y así, poco a poco, nos quedamos sin agua”, manifestó Quintero Caidedo.

Y agregó: “Además, de ahí para abajo, están haciendo grandes empresas y todos se están pegando de un solo tubo que baja para La Miel y eso ni siquiera se ha ampliado. Hubo un ‘paro’ pequeño que hicimos hace unos veinte días, y volvió a mejorar lo del suministro. Antes de la construcción de la Arboleda Campestre y otras construcciones en Picaleña, jamás se había agotado el agua”.

Así las cosas, la comunidad solicitó a Interaseo que consiga citas con la Alcaldía para buscar reuniones y explorar acuerdos. “Si entre este año y el próximo no hay una solución, tendremos que por obligación negar las basuras al relleno mientras no exista una respuesta de la Administración municipal. No se sabe si tengan que buscar otros sitios para depositar las basuras, porque la ciudad se va a ‘colmatar’ de desperdicios inmediatamente”, apostilló el presidente de la JAC.

Los problemas con el suministro de agua han venido presentándose de forma proporcional al crecimiento urbanístico.

