Alcaldía asegura que sí ha cumplido en negociación con gremio de busetas: esto dijo

El ente gestor Transmusical salió al paso de las declaraciones de la Asociación TPC Colectivo y cuestionó su postura frente a la reposición de vehículos.

El gerente del ente gestor del Sistema Estratégico de Transporte Público (Setp), Transmusical, César Yáñez, se pronunció frente al malestar que existe por parte de un sector del gremio de transportadores de busetas, particularmente de la Asociación TPC Colectivo (ATPCI) quienes han convocado a un cese de actividades para el próximo 6 de marzo.

Contrario a lo que afirma la Asociación, Yáñez señaló que se ha cumplido con lo pactado en el acuerdo que se firmó en diciembre de 2022 y que se han escuchado las inquietudes de los representantes.

“Se ha dado cumplimiento a cada una de las solicitudes consignadas en el acta de concertación, uno de los compromisos era participar en la Junta Directiva, la que se llevó a cabo el 22 de diciembre, allí esta asociación, sus representantes, fueron escuchados y pudieron exponer sus inquietudes”, dijo el gerente, quien señaló que una de las solicitudes era hacer un cambio en el Conpes 4017 -que le da vida al Setp-, petición que los funcionarios de la nación explicaron no era de su competencia.

En ese sentido, Yáñez indicó que las peticiones de la Asociación serían temerarias y buscarían imponer una decisión particular por encima de las negociaciones que se desarrollan entre varios representantes del gremio de transporte público colectivo.

El funcionario señaló que ellos estarían exigiendo otros valores de venta y renta para la reposición de vehículos, además que buscan comprometer al Municipio para que haga las veces de codeudor y pague las tarifas exigidas en caso de que el operador no pueda, situación que dice impactaría el bolsillo de los ibaguereños.

Según expuso Yáñez, “están diciendo que en un vehículo modelo 2022 el valor del patrimonio es de $904 millones aproximadamente y que lo entrarían a vender a $1.019 millones, es una locura, eso es lo que vale un bus eléctrico modelo 2023. Nosotros miramos la tabla que está en el decreto 806 y se manifiesta lo siguiente, dice que un vehículo 2018 está en $335 millones, en la tabla que pasa la asociación está por $749 millones, más del doble y sin justificación alguna, que es lo que solicitamos, eso no es poner un valor por poner y es lo que hemos venido trabajando en las mesas”.

El gerente dijo que es un tema delicado y que no es justo para los ibaguereños, por lo que indicó que una sugerencia fue hacer un peritaje de los vehículos para ceñirse a ese monto, pero la propuesta no fue acogida por la asociación.

Asimismo, ante una solicitud de la Asociación para hacer parte de la operación, Yáñez cuestionó si ellos tienen el músculo financiero para pagar los vehículos de quienes no quieren seguir en el trámite; también señaló que si desde la Asociación se dice que el negocio no es rentable por qué tienen interés de entrar al sistema, “esto no es de pensar en uno mismo y volverse millonarios de un momento a otro”, sostuvo.

Para el gerente de Transmusical la posición de irse a paro en el mes próximo, es una postura no conciliadora de la Asociación quien habría dado un tiempo con fecha límite para el día de la manifestación el 6 de marzo, para que se ajuste la tabla como ellos han dicho y con los compromisos de los operadores de tener la capacidad económica para comprar sus vehículos.

“Nosotros no lo podemos admitir, están diciendo ‘o me pagan o no se movilizan’, en pocas palabras es eso, me dicen ‘me paga lo que dice la tabla y si no hago un paro’, que pena con el señor Michael Cepeda (presidente de la Asociación TPC Colectivo), pero lo invitamos a que siga participando en las mesas, a que no nos convoque a la gente a realizar paros. Ahora a aquellas personas que están representadas por él o están en la asociación los invito a que pregunte por el señor, porque nos llegó una queja, este señor, junto con Miguel Caro (...) están adeudando a sus empresas entre $20 y $100 millones, tampoco quieren instalar GPS”, denunció Yáñez.

Cabe resaltar que la Asociación ha denunciado que el Municipio no cumplió lo pactado en diciembre y una falta de capital por parte del operador del Setp, para asumir la reposición de vehículos, lo que los dejaría, según dicen, en una incertidumbre frente a qué ocurrirá con los vehículos que dejarán de circular.

DATO: 160 vehículos de transporte público colectivo saldrán de las vías tras la implementación del Setp, al ya no requerirse.

Otro sector del gremio de transportadores señaló que no comparte la idea de un cese de actividades y que seguirán en las mesas de negociación del Municipio.

