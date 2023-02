Jovencita intentó saltar desde el Puente de la Variante: la detuvieron en el aire, ¡angustioso!

Los héroes en Ibagué sí existen, y le salvaron la vida a una jovencita que estaba a punto de soltar las barras del puente.

El panorama de la salud mental en Ibagué y su tratamiento parece mejorar, pues las denuncias por intentos de suicidio en el puente de la Variante ya no son tan recurrentes. No obstante, aun no se trata de un tema extinto y, mientras el puente no cuente con medidas de seguridad, los ciudadanos seguirán siendo testigos de escenas desgarradoras como la que ocurrió esta semana en la Capital Musical, exactamente el pasado martes.

Policía Nacional y miembros del sector de la salud, arribaron al ‘puente de La Vida’ en la variante que conduce de Ibagué al Quindío para atender el llamado de auxilio de la comunidad, quienes divisaron una jovencita que no superaría los 20 años, queriendo acabar con su vida en este punto.

La detuvieron en el aire

La joven se aferró a las barandas del puente con los pies colgando al vacío, cuando un policía acompañado de enfermeras o psicólogas, la tomaron con fuerza de los brazos para detenerla de cometer la fatal decisión y halarla a la carretera nuevamente.

Con mucho esfuerzo, lograron sacarla del vacío antes de que se soltara y la pusieron a salvo, rodeándola de abrazos, ánimos y atenciones, para posteriormente trasladarla a una unidad de salud y brindarle la ayuda necesaria.

Por varios minutos, la angustia reinó en este sector, mientras trataban de convencerla para que no acabara con su vida.

Por fortuna, los héroes en Ibagué sí existen y la salvaron.

