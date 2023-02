Continúa la crisis en acueductos comunitarios, aún no se pagan subsidios y se agotan los suministros

Aunque ya se había pactado un compromiso, los administradores de los acueductos siguen haciendo ‘maromas’ ante la falta de recursos.

En crisis, se mostraron los administradores de los acueductos comunitarios de la comuna 13 de Ibagué, ante la falta de pago de los subsidios que debe girar la Alcaldía municipal y que les permite brindar los recursos y personal para operar dichos acueductos, en donde se trata el agua para más de 200 familias.

Representantes de la Asociación de Acueductos Comunitarios del Tolima (Asoacuntol), señalaron que pese a que ha elevado la queja a la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo, que es la entidad encargada de transferir los recursos, a varios de ellos les adeudan entre cuatro y cinco meses, lo que les ha generado enormes complicaciones para ejercer su labor.

“Hay unos subsidios que nos gira el Gobierno nacional y llegan aquí por la Alcaldía en la oficina de Gestión del Riesgo, ellos nos reciben las cuentas, las revisan y nos dan la orden para que nos paguen, pero en mi caso ya pasé documentación para que me paguen desde el 2019 en adelante y no han pagado ni 2019, ni 2020, sí pagaron en el 2021 y parte del 2022, pero desde entonces ya me deben cuatro meses, fuera de los dos años atrasados.

“A nosotros sin esos recursos nos es imposible potabilizar el agua, en mi caso, del acueducto de Cerros de Granate dependen unas 1.500 personas. Los entes que nos vigilan nos dicen que debemos dar agua potable, lo hacemos y ahora la Alcaldía no nos cumple con los recursos. Así nos es imposible pagar químicos, operarios y lo que corresponde al manejo de estos acueductos”, dijo Darío Vanegas, administrador del acueducto comunitario de Cerros de Granate.

A su vez, José Carmelo Montalvo, quien administra el acueducto comunitario para la vereda Los Túneles, Darío Echandía y Cural- La Tigrera indicó, “lastimosamente los acueductos comunitarios no tienen el apoyo suficiente de las entidades que tienen que ver con el pago de subsidios. A todos nos deben los subsidios del año pasado y parte de este año”.

Y agregó, “los acueductos comunitarios estamos en crisis, al borde de suspender el suministro de agua porque la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo no paga estos subsidios puntualmente. A nosotros nos deben seis meses y ya prácticamente no tenemos químicos. Nosotros tenemos planta de tratamiento y estamos cumpliendo con la ley 142 (...)”.

Montalvo resaltó que sin los recursos del estado, los acueductos comunitarios tienden a desaparecer, pues lamentablemente con el recaudo, aunado a un mal hábito de pago de los usuarios, no se alcanzan a sostener dichos acueductos.

¿A tomar vías de hecho?

Los integrantes de la asociación no descartaron que ante la incertidumbre deban tomar vías de hecho para que sus solicitudes sean tomadas en cuenta y reciban los recursos que requieren.

“Siempre que vamos allá son diferentes disculpas, que a la secretaria la cambiaron, que no está, que esperemos que llegue la otra, que vayamos a Hacienda, mejor dicho, siempre son diferentes disculpas. La cuestión es que no cumplen. Nos va a tocar cerrar la bocatoma y venirnos con la gente aquí a la Alcaldía a ver si así nos ponen cuidado, porque desafortunadamente estamos en un gobierno que todo le gusta es así, con plantones”, dijo uno los miembros de la asociación.

“Estamos pensando que si el señor alcalde no ordena pagar esos subsidios nos toca hacer un plantón porque no tenemos otra opción”, acotó otro de los voceros de los acueductos comunitarios.

¿Se quedó en anuncios?

Hace un poco más de un mes, en la edición del 20 de enero del 2023, EL NUEVO DÍA advirtió lo que ocurría en otros acueductos comunitarios de Ibagué, quienes ya denunciaban el retraso en los pagos.

Para ese entonces la secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo, Jessica Salcedo, señaló que todo tenía relación con unas cuentas de cobro que no se presentaron a tiempo.

De forma posterior y tras una mesa de trabajo, la Alcaldía indicó que los recursos para los subsidios están garantizados y que pronto se haría la entrega, no obstante, todo indica que no se ha hecho tal transferencia.

“Hablamos uno a uno con los encargados de los acueductos, donde les dimos un parte de tranquilidad de sus subsidios y ellos puedan realizar las proyecciones para el 2023. Hay que mencionar que ellos tenían plazo de pasar cuentas hasta el 15 de diciembre de 2022, pero algunos se pasaron del tiempo o tienen otras represadas, pero ya se logró un aporte y en estos momentos la Secretaría de Hacienda avaló, y dejó en reservas 11 cuentas más de otros acueductos, los cuales se pagarán una vez se tenga la liberación de la reserva”, dijo en su momento Salcedo.



Los representantes de Asoacuntol mostraron su preocupación.

La Asociación de Acueductos Comunitarios del Tolima (Asoacuntol) acoge a los barrios Cerros de Granate, La Unión, Florida, San Isidro, Granada, Jazmín, y rural como Los Túneles, El Cural-Tigrera y Darío Echandía.

Esta redacción se comunicó con la secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.

La comunidad del sur denunció que la Secretaría de Salud tampoco ha acudido a los acueductos comunitarios para recoger las muestras que miden el Irca.

