Agentes de tránsito tendrían apoyo de la Policía para regular transporte ilegal

Contenido Exclusivo

Tras la visita del ministro de Transporte, Guillermo Reyes, a Ibagué, la Alcaldía municipal ha ratificado su lucha contra el servicio de transporte a través de plataformas digitales, con la intención de brindar más garantías al gremio de taxistas que ha mostrado su descontento por el poco trabajo que se hace para regular a los vehículos particulares.



Precisamente, tras el paro del pasado 22 de febrero, la Alcaldía confirmó que hará mesas permanentes para poner a andar los operativos requeridos.

Aunado a este trabajo se indicó que la Superintendencia de Transporte acompañará a los agentes “en un proceso de formación a los funcionarios para adelantar procesos sancionatorios por infracciones de transporte”, dijo Ayda Lucy Ospina.

Asimismo, Ospina señaló que desde la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional (Ditra), existe la posibilidad de que se puedan realizar operativos especiales en conjunto, plan que se espera desarrollar en todo el territorio nacional.

“Desde la Ditra me confirmaron la posibilidad de hacer algunos operativos especiales con un cuerpo especial que podría venir y organizaríamos esporádicamente operativos, no solo aquí (Ibagué) sino en otras regiones de Colombia”, acotó la superintendente, quien además mostró su preocupación por los altos índices de accidentalidad en las vías, por lo que dijo que los eventuales operativos buscan no solo combatir la ilegalidad, sino reducir el número de siniestros viales.

Cabe destacar, como un plan para mejorar los operativos, se pretende ampliar la planta de funcionarios de la Alcaldía, ampliando el equipo de agentes con 30 nuevos empleados. Actualmente hay 60 agentes para toda la ciudad. El anuncio debe pasar por el Concejo municipal para su aprobación.

¡Hagamos región y apoyemos lo nuestro!

Lo invitamos a seguir leyendo aquí

https://digital.elnuevodia.com.co/library

Más noticias

- “¡¿QUÉ ES ESOOO!?”: Joven quedó aterrada con lo que se encontró en el centro de Ibagué

- ¡Con 'bichos' y mal olor! Así les llega el agua a los habitantes de Arboleda Campestre de Ibagué, denuncian contaminación