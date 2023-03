En zona rural de Ibagué tienen incertidumbre por obras del acueducto complementario

Una nueva intervención en la vía en el corregimiento 12, a la altura de la vereda Puente Cemento, en el marco de las obras del Acueducto Complementario, tiene preocupados a los habitantes de la zona rural de Ibagué por las afectaciones que pueda tener el único corredor por donde deben transitar y sacar sus productos agrícolas.



Ayer, ante el inicio de excavaciones en varios puntos, algunos habitantes hicieron un plantón exigiendo garantías, pues aseguran que no van a permitir que ‘le metan mano’ a la vía y no les garanticen que la misma esté en buenas condiciones.

“Estamos haciendo un plantón porque estamos cansados de tanta promesa de la Alcaldía, una de las promesas es el arreglo de la vía y se hacen varios contratos y no pasa nada. Necesitamos acción en nuestras veredas”, dijo uno de los habitantes.

La presidenta de la vereda, Perú-Corozal reseñó, “estamos afectados con esta carretera tan mala que tenemos, el alcalde de momento no nos quiere poner cuidado y no manda maquinaria. Es la comunidad la que saca del bolsillo para arreglar. Llegamos a Puente Cemento, nos tocó paralizar la obra, nos disculpan los contratistas, pero nosotros estamos afectados y no vamos a dejar que trabajen hasta que entreguen la carretera de Coello hasta Dantas”.

