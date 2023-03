En barrio de Ibagué: ni con acción popular les arreglan la vía peatonal

A pesar de que un despacho de Ibagué le ordenó al municipio en el 2021 solucionar en menos de un año el colapso de la vía, la falta de barandas y el debilitamiento de la estructura, esta es la hora en que la comunidad sigue esperando.



Exacerbados se encuentran los ánimos en el barrio Ricaurte, parte alta, por cuenta del estado de deterioro de la vía peatonal y la nula existencia de elementos de seguridad, en virtud de la cual, quienes transitan por ella, lo hacen bajo el riesgo de caer o sufrir accidentes, como ha sucedido en pasadas oportunidades.

Así lo hace saber Arlediz Muñoz, quien habita en el sector y cuya vivienda colinda con la vía en cuestión (calle 14b N° 6-33), por donde recurrentemente se precipitan situaciones potencialmente peligrosas.

“Aquí cada nada suben personas y niños de Cerro Gordo, Venecia, La Gaitana, La Primavera y Ricaurte Parte Alta, entre otros, para poder acceder a la vía principal, sin embargo, este paso representa todo un peligro que, hasta el momento, las autoridades se han empeñado en ignorar”, comentó Muñoz.

Los daños

Con una longitud de 14 metros, esta vía peatonal proporciona un acceso rápido hacía la avenida, sin embargo, son varias las fallas en la construcción de la misma que contribuyen a afectar los derechos colectivos de la comunidad.

Según se pudo evidenciar, debido a la poca resistencia del concreto con el cual fue construida la rampa, un tramo de la misma terminó cediendo y se derrumbó, mientras que, el que aún permanece erguido, lentamente se ha ido socavando. Por su parte, no existen elementos que adviertan sobre este gigantesco hueco que se encuentra a medio camino.

Lo anterior, se ve agravado si se tiene en cuenta que en la zona es nula la presencia de barandales, por lo que, como medida provisional, se instalaron unas tejas que, llegado el caso, poco podrían hacer para evitar una caída al vacío de 5 metros.

Además, de acuerdo con un informe técnico elaborado por la Secretaría de Infraestructura de Ibagué, las escaleras que cubren buena parte del trayecto, no cumplirían con buenas condiciones de movilidad, puesto que no fueron construidas con las correspondientes disposiciones técnicas. Asimismo, se pone en entredicho la existencia de algún tipo de cimentación en la escalera, lo que lleva a pensar que esta se encuentra apoyada sobre el terreno natural.

Por otra parte, la mala canalización de las aguas lluvia estarían precipitando el deterioro de la estructura puesto que, de un lado, el sistema de conducción las deposita en lugares que no son adecuados, mientras que las aguas provenientes de las cubiertas de los predios, al tampoco contar con una debida conducción, provocan que estas caigan directamente al suelo sin ningún tipo de amortiguamiento.

Por último, se puede evidenciar que el talud adyacente a la estructura, presenta factores de inestabilidad.

Acciones que no llegan

En virtud de ello, José María Leyton, habitante y vocero de la comunidad, presentó a mediados del 2019 una petición ante la Alcaldía Municipal informándole sobre el estado de la vía, buscando, de esa forma, que se protejan los derechos colectivos a la integridad y el uso común del espacio público.

Comenta Leyton en conversación con esta redacción que, ante dichas pretensiones, el Gobierno Local optó por negarlas, toda vez que, según su versión, no bastaba con imputar al municipio de descuido y negligencia, sino que se debía probar tal comportamiento.

Luego de un tiempo, el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Ibagué resolvió por amparar los derechos de la comunidad del barrio Ricaurte parte alta y, por lo tanto, ordenar a la Alcaldía para que en tres meses realizara los correspondientes estudios y diseños orientados a la construcción de un muro de contención, la instalación de barandas y el arreglo de la vía para peatones y personas con movilidad reducida.

Luego de todo lo anterior, el Municipio contaba con un plazo de seis meses, para realizar las gestiones que dieran como resultado las obras de intervención.

No obstante, a pesar de que aquello habría acaecido a inicios del 2021, esta es la hora en la que el paso permanece en igual o peores condiciones.

“Hemos sido muy pacientes con el alcalde, pero ya no se puede más. Sin embargo, lo que hemos visto es que nos quieren legalizar ofreciendo dos bultos de cemento, algo que en realidad no sirve para nada. Hay niños que se han intentado caer, pero gracias a Dios han quedado agarrados del árbol. Pedimos que hagan cumplimiento al fallo judicial y que no vengan a aparecerse con pañitos de agua tibia (...) sino cumpliendo con el arreglo total de la vía” Concluyó Leyton.

¡Hagamos región y apoyemos lo nuestro!

Lo invitamos a seguir leyendo aquí

https://digital.elnuevodia.com.co/library

MÁS NOTICIAS:

¡Lo último! Esto se sabe de los alumnos del colegio INEM que resultaron en urgencias esta mañana

Extraña desaparición de otra menor en Ibagué: buscan por cielo y tierra a Diana Milena

Paciente intentó saltar al vacío desde la USI del Ricaurte, ¡hubo temor en la zona!