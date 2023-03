¡Urgente! Operario de INTERASEO intentó lanzarse del puente de la Variante, ¿negligencia laboral?

Iván Andrés López Sierra, un trabajador de la empresa de recolección de basuras, INTERASEO S.A, se accidentó el año pasado en medio de sus labores diarias en la ciudad de Ibagué. Hoy, quiso acabar con su vida, aparentemente por su mal estado anímico resultado del estrés e indignación de no recibir apoyo y la ayuda necesaria por parte de la empresa para mitigar su difícil situación.

Afortunadamente, López fue rescatado a tiempo por las autoridades de salud del municipio y trasladado a un centro asistencial. Lo que se conoce, es que el joven arribó al reconocido puente de la Variante para acabar con su vida. Todo parece indicar, que esta terrible iniciativa está ligada con la complicada situación que está viviendo como secuela de un grave accidente que sufrió desde agosto del año pasado.

Según información recopilada, López habría terminado su turno laboral y decidió trabajar un tiempo extra para ganarse un poco más de dinero. La jornada terminó al rededor de las 3:00 de la madrugada y él intentó subirse a la parte trasera del carro, cuando éste arrancó sin aviso y lo arrastró por varias cuadras. Este accidente, le dejó una gran afección en sus piernas y pies, llamada ‘Fascitis Plantar'. Por tal razón, el trabajador no pudo seguir desarrollando sus labores por un tiempo por la gravedad de sus heridas.

“Me quieren hacer pasar mi lesión por una ‘enfermedad común’ y no como algo producto de un ‘accidente laboral’. A mí me dijo un médico de Asotrauma por debajo de cuerda, que la ARL AXA Colpatria los había llamado para que no me dieran más incapacidad y que así yo fuera a la EPS; ellos no tomarían mi caso por tratarse de una accidente laboral”, indicó López a un medio local.

Toda esta situación habría sido el detonante para que López hubiera querido acabar con su existencia. Ya que al parecer, nadie lo quiere ayudar.

