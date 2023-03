¿Se reconcilian? Hurtado señala que su relación con Orozco es como un matrimonio

Tras de un aparente ‘rifirrafe’ entre el alcalde Andrés Hurtado y el gobernador Ricardo Orozco, luego de que se le acusara a este último de supuestamente promover una manifestación de los habitantes del Cañón del Combeima contra el Gobierno local, el mandatario local se volvió a pronunciar sobre su relación con Orozco de la que dijo, es como un “matrimonio”.



“A todos nos da rabia, quién no pelea con la esposa, pero eso no quiere decir que uno se vaya a separar, yo al gobernador no hago sino darle cariño y amor y lo defiendo en todos lados.

“El Gobernador me ha ayudado para construir los escenarios deportivos, las vías, para poner cámaras de seguridad, y a uno le duele cuando el esposo o la esposa le dice a uno cositas y uno dice, ‘hombre, usted por qué me hace eso si yo me he portado bien’, yo me he portado bien con el gobernador y yo no podía entender cómo se patrocinan paros cuando uno hace las obras”, dijo el alcalde.

Indicó que la movilización de hace unos días, es uno de los varios paros que están previstos por quienes desean adjudicarse algunas acciones con tintes políticos y señaló que espera haya una conversación para reconciliarse.

“Decía yo ‘esos son paros organizados’ y dicen que nos tienen más organizados cuando estamos haciendo las obras. Ya estaba la plata del gas, ya estaba la plata del coliseo cubierto de Villarrestrepo, las inversiones de placas huella con las Juntas de Acción Comunal, un paro por qué, por hacer las obras, no, para capitalizar y decir, ‘gracias a nosotros es que van a hacer’, pero les salió el tiro por la culata porque la gente nos quiere y nos filtró la información, eso fue lo que me dolió, pero no quiere decir que haya separación, va a haber reconciliación, esperamos que en los próximos días haya reconciliación”, dijo el mandatario municipal.

Hurtado haciendo analogías de su matrimonio acotó que de las reconciliaciones siempre surge algo positivo y que espera ver qué ocurre cuando se siente con Orozco a quien además le dejará claro que él va de frente.

“Espero en los próximos días conversar con el gobernador y decirle que no haga eso, que conmigo no funciona nada a las malas, nosotros estamos trabajando y yo no peleo con nadie, me molestan las cosas y yo tengo algo, las cosas las digo de frente, yo no voy por debajo de la mesa, conmigo es de frente las cosas, no mando razones, yo voy de frente siempre”, puntualizó.

