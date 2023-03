Terreno de todos y de nadie: lote de la Comuna de los Cova está 'guerreado' entre varios, ¿quién tendrá la razón?

El embrollo existe sobre un lote ubicado en el barrio Comuna de los Cova por la titulación de un predio que estaba destinado para la construcción del salón comunal. Mientras aparece un dueño único con escrituras, por otra parte la Administración municipal sigue percibiendo el terreno como urbano, lo que ha dejado en ‘jaque’ el proyecto.

Desde hace casi dos años, la comunidad del barrio La Comuna de los Cova, al sur de la ciudad, ha estado en constante alerta por la presunta apropiación de un predio que es de dominio público.

Para sorpresa de la comunidad, durante los últimos meses han llegado personas a ofertar un lote ubicado en la esquina de la calle 21 con carrera Sexta sur, predio que inicialmente habría sido destinado por la JAC para la edificación del salón comunal.

La casa que está junto al predio, invadió parte de los linderos del mismo, por lo que el dueño de la residencia enfrenta una acción legal por el tema.

¿Qué sucede con el lote?

Hace cerca de 30 años fue fundado el sector que limita con los barrios Yuldaima, Las Vegas, Galarza y el popular polideportivo Maracaná. Al parecer, el barrio fue fundado por la familia Cobaleda, quienes habitaban lo que antes eran unos cafetales, en la ribera del río Combeima. Hoy, Los Cova es un sector de no más de cuatro manzanas.

El terreno del ‘disenso’, cuenta con un área de 399 metros cuadrados y estaba inicialmente destinado para la construcción de un parque deportivo.

No obstante, tras haber deliberado sobre el asunto entre la comunidad, se decidió que justo al frente del mismo se realizaría el parque, amén de encontrarle un espacio más propicio a la construcción de la caseta comunal.

Así las cosas, el presidente de la JAC del barrio Los Cova de la época, Alfredo Rodríguez, cambió el uso del suelo para la edificación de las estructuras deportivas y dejó el lote ‘saneado’ bajo custodia del municipio.

Años después, Mario Guevara Díaz, asumió las riendas de la JAC, quien acompañó procesos comunitarios. Actualmente, está de presidente Ulises Velásquez.

Carmenza Forero, edil de la comuna 12, indicó que desde el 2014 empezaron a aparecer dueños del predio en cuestión. “Me llegaban aquí con escrituras y documentos de compraventa. Eso lo comenzó Francisco Cobaleda, quien es parte de la familia que fundó el barrio, eso se lo dejó el papá”.

En redes sociales, empezaron a rondar imágenes del lote en cuestión. Las publicó Yeison Valdés, quien ofertaba dos lotes sobre el mismo predio, asegurando que contaba con permisos de construcción. Cada uno de los dos ‘pedazos’ los evaluaba por sesenta y setenta millones de pesos.

A razón de lo anterior, el presidente Ulises Velásquez instauró una querella ante la Inspección de Policía 12 por presunta “perturbación o mera tenencia de un inmueble” en contra de Yeison Valdés. Entre otras cosas, la comunidad asegura que el joven trabaja con la empresa de Acueducto y Alcantarillado, Ibal.

En algún momento, entre el 2020 y el 2021, Valdés estuvo a la disposición de ingresar maquinaria al lote. No obstante, basado en un documento emitido por el entonces presidente de la JAC Mario Guevara, se señalaba que el lote era de dominio público, lo que derivó en un problema entre Valdés y la edil Carmenza Forero.

Suministradas / EL NUEVO DÍA En varias ocasiones, Yeison Valdés ha estado en el lugar ofertando el predio. La comunidad se dio cuenta que supuestamente trabaja en el Ibal tras usar prendas corporativas.

El ‘problemita’ de caracterización

Según un documento suministrado por la Secretaría de Planeación municipal en abril del 2021, se halló que el predio no cuenta con licencia de construcción, además que el municipio no encontró ninguna individualización del inmueble en cuestión.

“No obstante, a lo anterior el uso de suelo definido para el mismo, en concordancia de la cartografía que hace parte del Plan de Ordenamiento Territorial de Ibagué adoptada por el Decreto Municipal 1000-0823 de 2014, corresponde a Equipamiento Colectivo - actividad institucional (sic)”, dicta el concepto que emitió el director de Información y Aplicación de la Norma Urbanística de la secretaría, Ember Andrés Farah Cortés.

Y continúa: “Con relación a la titularidad del predio, este despacho carece de competencia para pronunciarse frente al particular, por lo tanto, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 21 de la ley 1437 de 2011, fue necesario realizar la correspondiente remisión del expediente a la Secretaría Administrativa, a la luz de las competencias propias de su dependencia”.

Entretanto, se define equipamiento colectivo así: “Son los espacios físicos que soportan las actividades sociales y comunitarias de la población, tales como la recreación, la educación, la salud, la seguridad, el culto, etc., además de otras actividades que tienen que ver con el comercio, la cultura y la administración pública y los grandes equipamientos que constituyen los servicios de nivel ciudad como plazas de mercado, de ferias, terminales de transporte, mataderos, entre otros. Son un símbolo de la vida ciudadana, pues es la diversidad y cantidad de equipamientos colectivos unida a los servicios públicos, lo que caracteriza a una zona como urbana”.

El mapa de la ficha catastral deja constancia que el predio está destinado para el equipamiento colectivo.

¿Quién es el aparente dueño del lote?

Esta redacción contactó a Yeison Valdés, quien según la comunidad estaría ofertando el lote para su posterior venta. “El predio no es mío, es de un socio que me dijo que el predio estaba a nombre de él, con documentos. Voy hasta la casa del presidente de Los Cova que es amigo mío, se graduó conmigo (Mario Guevara), quien dice que es del señor y que paga impuestos hace más de seis años. Yo reviso las escrituras y cuenta con permisos de construcción por parte del comisario”.

Así pues, se conoció que existen escrituras del predio a pesar de los conceptos de la Secretaría de Planeación. Figura como propietario Stiwarth Silva Gómez, quien también es amigo de Valdés y compró el predio en el 2017 por $22 millones de pesos.

En diálogo con Stiwarth Silva, mencionó: “Le compré el lote a ‘Pacho’ Cobaleda, quien fundó todo el barrio, con escrituras públicas y he venido pagando los impuestos prediales y la ficha catastral. Hace seis meses, me tocó ir a la comisaría de la comuna y él me redactó una carta con el permiso para poder cercar el predio. Hablé con Valdés y le dí la autorización si de pronto podíamos vender el lote porque no tenía en ese momento solvencia económica”.

Y apostilló: “Lo que pasa es que fue una negligencia en el POT del 2014, por lo que estamos haciendo el correspondiente proceso para acomodarlo. Anteriormente, ese lote lo querían para la comunidad, pero ahí fue cuando se cambiaron los roles e hicieron el parque en frente del mismo. Ahí fue cuando se le dió ‘la vuelta’ a esos papeles y se puso como privado”.

