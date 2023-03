¿Indolentes? Operario de INTERASEO que trató de lanzarse de la Variante recibió pésima noticia

Iván Andrés López, ha luchado desde algún tiempo para recibir su indemnización por accidente laboral. Pero, según él, ha tenido que atravesar un largo y tortuoso camino por el trato que la empresa de recolección de basura ha tenido con él.

En conversación con un medio local, López, quien en su momento fue operario de la empresa INTERASEO, contó que no ha pasado días buenos a cuenta del mal trato e indolencia del que ha sido víctima. Cabe recordar, que hace dos semanas, el joven quiso lanzarse del puente de la Variante por una aparente depresión ocasionada por el rechazo y la difícil situación económica y de salud que ha tenido que enfrentar desde que se accidentó mientras ejercía su labor de recoger los residuos de un barrio de la ciudad.

Desde allí habría empezado el drama. Según el medio de comunicación La Cariñosa, el hombre denuncia que la empresa INTERASEO, terminó su contrato laboral con aparente justa causa, teniendo en cuenta que indican en el informe que se hizo por parte de la empresa que Iván Andrés habría intentado agredir a uno de sus exjefes con su muleta, razón por la que entonces la empresa habría resuelto despedirlo y sacarlo con policía del establecimiento, todo por presuntamente no pagarle su enfermedad laboral.

Ayer tuve una depresión por lo que sucedió en el puente y la policía me hizo dos comparendos, me parece injusto lo que la empresa me está haciendo", expresó Iván Andrés López al medio señalado.

Finalmente, tras conocerse que fue despedido, López pide justicia y que su caso sea tomado en cuenta con las respectivas sanciones necesarias.

