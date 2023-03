"Recibí puñaladas hasta en la cara": Santiago contó cómo fue el brutal ataque en Belén, por robarlo

Contenido Exclusivo

Se pudo establecer que el joven que fue víctima de hurto en el barrio Belén es músico y justamente se dirigía hacia el Conservatorio del Tolima a esas horas de la madrugada del pasado miércoles, cuando fue atacado por dos delincuentes.

Por robarlo, dos sujetos desadaptados, al parecer pertenecientes a una peligrosa banda delincuencial que opera por esta zona, le propinaron varias puñaladas en su zona abdominal a Santiago Ramírez. Entre gritos de dolor, la comunidad y uniformados de la Policía acudieron en su auxilio y le brindaron atención mientras llegaba la ambulancia para llevarlo al Hospital Federico Lleras, adonde fue trasladado de urgencia.

Fue tal la gravedad de sus heridas, que Ramírez tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en dos ocasiones, una enfocada al estómago y otra plástica. Tal como contó en exclusiva en diálogo con El Nuevo Día, los atracadores no solo tuvieron la intención de hurtarle sus pertenencias, sino también acabar con su vida ya que el ataque fue con sevicia y sin piedad.

Desde su cama, con dolor en su cuerpo e indignación en su corazón el joven músico contó como sigue su recuperación y cómo fue el terrible ataque, "Me iban a matar, recibí seis puñaladas en total, en la cara, en el brazo, en la pierna", "Me iban amatar esos berracos", "espero que se pudran en la cárcel y no los suelten", señaló con algo de debilidad en su voz.

Según él, venía caminando por la calle donde sucedieron los hechos, a esas horas de la mañana porque se dirigía hacia su universidad, es decir, al Conservatorio del Tolima. Sin esperárselo, mientras amanecía en la Capital Musical, fue sorprendido

Cabe recordar, que los momentos de angustia que vivió Santiago no fueron leves, pues fue envestido por los dos 'pillos', fue apuñalado y dejado tirado en plena calle a su suerte. De los hampones se conoció que en ese momento huyeron por un potrero hacia una invasión cercana para refugiarse en una 'olla'.

Horas después, las autoridades lograron materializar la captura de estos sujetos gracias al seguimiento de las cámaras de seguridad y a la labor de vecindario.

Cuando fueron 'agarrados' al verificar antecedentes, se descubrió que tenían anotaciones judiciales por hurto, amenazas y lesiones personales.

“Estos bandidos que ven atrás apuñalaron a un ciudadano ibaguereño en una tentativa de homicidio. Ojalá muy pronto estén tras las rejas porque no vamos a tolerar que estos bandidos se salgan con las suyas”, declaró el secretario de Gobierno, Milton Restrepo. Por su lado, el Conservatorio también se pronunció, “Se analizarán alternativas de ingreso para la protección de todos los estudiantes y se solicitará acompañamiento de la Policía y rotación de patrullas en los alrededores”.

¿Cómo ayudar a Santiago?

Se están recolectando fondos desde el programa de licenciatura en música, del que hace parte Santiago Ramírez. Las personas interesadas en sumarse a este gesto de solidaridad pueden realizar su aporte a través de la siguiente cuenta Nequi: 311 580 4065 a nombre de Santiago Ramírez

