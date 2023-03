Malestar por aplazamiento de debate de control para la política de la comunidad Lgbtiq+

Aunque para ayer estaba previsto un debate de control político en el que se convocó a siete secretarías; Gobierno, Hacienda, Desarrollo Social Comunitario, Administrativa, Ambiente y Gestión del Riesgo, Desarrollo Rural y de las Tic, aunado a la Personería municipal para discutir la política pública de la comunidad Lgbtiq+, el debate finalmente no se llevó a cabo y fue aplazado.

Según el concejal Ricardo Zarta, citante al debate, los siete despachos convocados enviaron las mismas respuestas a las preguntas hechas en un informe, el cual se entrega a las carteras días antes y debe ser resuelto previo a la sesión en el cabildo, situación que al corporado no le daba un sustento para debatir, esto pese a que fue él quien convocó a las secretarías y según dijo, previamente se había reunido con miembros de la comunidad Lgbtiq+.

“Me siento sin armas y sin herramientas para poder hacer, controvertir, para mí es imposible que cuatro o cinco secretarías envíen la misma respuesta (...) este es un tema muy importante para esta comunidad, por esto mismo he tomado la decisión, porque me parece pertinente, por lo menos en Hacienda saber cuál ha sido el rubro, cuál es la ejecución y no tengo sino las respuestas de (la secretaría) de Desarrollo Social Comunitario”, insistió el corporado quien alegó que necesitaba tales respuestas y daría una nueva fecha para el debate.

La decisión dejó con los ‘crespos hechos’ a los presentes, quienes estaban listos para hacer su exposición en la Corporación, incluso a los representantes de la comunidad, quienes intentaron exponer sus inquietudes, pero tampoco se logró por aparentes discusiones y un aparente desorden sobre cómo se debía proceder.

Inconformes

Tras lo ocurrido en la sesión del Concejo, que formalmente sólo tardó una hora, el secretario de Gobierno, Milton Restrepo, se pronunció, dijo que tanto él como sus compañeros cumplieron la cita pero, “lamentablemente el concejal citante no tenía claro a qué había citado, no ha leído la política pública. Pidió el aplazamiento el mismo concejal porque no le contestaron lo que él consideraba o quería que le contestaran y no lo enmarcado en las competencias funcionales del despacho. Por poner un ejemplo, la Alcaldía no tramita cédulas y parte de la motivación que expresó el mismo cabildante, era que no le habían dado respuesta de cómo era el proceso para sacar las cédulas, cosa que es competencia de la Registraduría Nacional, creo que el cabildante citante es abogado, pero desconoce ese tema de competencias funcionales y pierde sentido la citación”.

Restrepo hizo la invitación a que se lea la política pública de la comunidad Lgbtiq+ e indicó que desde la Secretaría de Desarrollo Social Comunitario se desprenden todas las acciones de inclusión, que sí existe presupuesto y hay acciones que se realizan desde el 2020.

El malestar incluso lo expresaron los mismos compañeros de Zarta, el concejal Arturo Castillo acotó, “más que inconforme, (estoy es) preocupado, hoy (ayer) se cita a medio gabinete a un debate de control político, no se cancela, no se aplaza y se permite que lleguen siete secretarios de despacho y les digan que ya no, como si no tuvieran que hacer, a esto hay que ponerle seriedad y cuando hay un debate y los funcionarios se citan, llegan, igual que los concejales, hay que darle espacio al debate”.

Castillo señaló que no es justo que la Corporación sesione de 20 a 30 minutos, en medio de los grandes problemas que existen en la capital del Tolima.

DATO: El concejal citante alegó no tener sustento para la discusión

¡Hagamos región y apoyemos lo nuestro!

Lo invitamos a seguir leyendo aquí

https://digital.elnuevodia.com.co/library

MÁS NOTICIAS:

Descuartizamientos y atentados en el Tolima: Fiscalía le imputó nueve homicidios a ‘Peligro’

Cerveza y machete: sujeto agredió brutalmente a su vecino sin razón aparente

Tristeza por el fallecimiento de Luis Fernando, Director del periódico El Puente de Honda