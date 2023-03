Ante negativa de la CAR: recursos para obras en quebrada Corazón ahora serán para vías

El alcalde de Ibagué insistió en que un tema político por parte de Cortolima frenó la iniciativa para la captación de agua.





Luego de que se conociera la negativa de la Corporación Autónoma del Tolima (Cortolima) a la solicitud de ocupación de cauce, concesión de agua y aprovechamiento forestal sobre la quebrada Corazón, que realizó el Ibal, el alcalde Andrés Hurtado señaló que cambió de planes y que los recursos ahora serán invertidos en vías.

El mandatario señaló que tras una reunión con el gobernador Ricardo Orozco, de la mano del gobierno departamental se espera aunar esfuerzos para recuperar más de 300 cuadras de la ciudad, donde el Municipio hace un esfuerzo de $12.600 millones y el Departamento unos $50.000 millones.

Hurtado le lanzó varios ‘dardos’ a la directora de la CAR Olga Lucía Alfonso, de quien dijo politizó una necesidad que tenía la ciudad en materia de agua y que por eso ahora debe cambiar el rumbo de los recursos. Asimismo acotó que espera que llegue otro director a la Corporación que logre viabilizar el proyecto, que según sus palabras, la directora “no entendió”.

“Ese fue el objetivo de esa reunión (con el gobernador), producto de la negativa que tuvo Cortolima, que no entendió de una manera muy sencilla que lo que estábamos pidiendo era el caudal en temporada de invierno que supera los 600 litros por segundo, eso lo entiende hasta un niño de primaria y garantiza la continuidad del servicio, pero a la directora no hay quién la haga entrar en razón y yo no puedo perder el tiempo. Vamos a dirigir estos recursos para vías y quedará en la historia que la directora de Cortolima no permitió que la causa que tenemos nosotros, que es darle continuidad en el servicio a los ibaguereños, se vea frustrada.

“Vamos a seguir avanzando, esperamos que cuando sea la oportunidad en próximos mandatos y ojalá tengan un nuevo director en esta Corporación, Ibagué con un proyecto que ya está viabilizado por parte de la Gobernación, con una inversión pequeña que hay que realizar, podamos garantizar este suministro de manera permanente”, sostuvo el alcalde Hurtado.

Y añadió, “la directora, ya lo conocen todos los ciudadanos, negó esta posibilidad a los ibaguereños. Funcionarios de la Gobernación, técnicos que llevan muchos años y han otorgado este tipo de concesiones como la de Cay, lo entienden, lo que pasa es que allá pegan un grito y a todo el mundo le toca esconderse”.

Cabe destacar que la directora de la CAR ha dicho que la negativa, que quedó fija bajo resolución, se debe a elementos técnicos pues la quebrada Corazón tendría una disponibilidad del recurso mucho menor a lo que pide el Ibal.

Frente al nuevo proyecto, Hurtado señaló que el proyecto ya fue radicado en la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima (Edat) y que será un trabajo con el Ibal, los secretarios de Planeación e Infraestructura.

Para la quebrada Corazón, la Alcaldía preveía una inyección de recursos por el orden de los $5.600 millones para ejecutar obras e iniciar el proceso de captación.

Según el alcalde Hurtado, en una alianza con la Gobernación se hará una nueva inversión en vías que alcanza los $70 mil millones.

