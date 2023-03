¿Se ha cumplido el acuerdo firmado en diciembre con transportadores? La implementación del Setp sigue en discusión

Las diferencias entre un sector del gremio transportador y la Alcaldía de Ibagué siguen latentes. Por un lado desde la Asociación TPC Colectivo se ha denunciado una aparente mala implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público (Setp), mientras que desde el Gobierno local se habla de que se quieren imponer decisiones particulares por encima de las negociaciones que se discuten con todas las partes.

Ahora la Asociación asegura que no se ha cumplido el acuerdo que se firmó en diciembre, luego de los bloqueos de vías, además de una supuesta falsificación en documentos y le piden a la Alcaldía que responda.

Alcaldía insiste en cumplimiento

Al respecto, el gerente del ente gestor Setp, César Yáñez, indicó que no entiende el por qué los representantes de la Asociación y Asamblea insisten en un incumplimiento de los acuerdos suscritos en el cierre del 2022, “se le ha dado cumplimiento a cada uno de estos puntos. En cada una de las reuniones que hemos sostenido ha estado la asociación AsoTPC, otra agremiación del gremio transportador y otros representantes de propietarios independientes, hemos venido trabajando en diferentes temas”, aseguró.

Asimismo, sostuvo que no se ha hecho uso de actas o firmas para validar ciertos documentos y pidió evidencias, “lo único que hemos hecho y teniendo los audios correspondientes, en donde estas personas han participado en reuniones, son las actas donde efectivamente ellos han participado, ha sido garante la Personería. Estas personas en varios momentos no han querido firmar dichas actas”.

Yáñez dijo que incluso las agremiaciones estuvieron cuando funcionarios del Ministerio del Transporte, “hemos sido garantes se les ha escuchado y han querido dar información que no es, de pronto por falta de conocimiento”.

A su vez, agregó que la elección del operador no fue ‘a dedo’ y que todo ha sido debidamente sustentado.

“No entendemos el por qué de las afirmaciones, ni cuál es el interés de este señor en formar una polémica (...)”, puntualizó.

Una parte del gremio inconforme

Michael Cepeda, presidente de la Asociación TPC Colectivo indicó que por lo que dice, es la mala implementación del Setp, ya remitieron una queja ante la Procuraduría, “no ha sido transparente y no ha cumplido los pasos que dicta la ley para un sistema estratégico”, dijo.

Cepeda acotó que en medio del proceso de indagación del ente de control, la Alcaldía anexó unas listas de asistencia a las reuniones que aparentemente se quieren hacer pasar, aprovechando las firmas, como la aprobación de actas, situación que no está aprobada por ellos y que aseguran es ilegal.

“Vemos que no hay transparencia y que esto es un delito, es falsificación de documento público. Denuncia que ya se hizo pública, pero que también se hará en la Fiscalía (...) ellos siguen acomodando todo a favor de ellos”, afirmó el presidente.

Asimismo, acotó que la Alcaldía no ha cumplido el acuerdo en diciembre, por un lado, porque no habría cambiado el cronograma en cuanto a la elección del encargado del recaudo; asimismo, señalaron que no hay garantías.

“Cuando se firmó el acuerdo el alcalde se lavó las manos diciendo ‘yo no tengo conocimiento de cómo se va a pagar la sobreoferta, tengo que averiguar’, es entendible, pero desde esa fecha nada se ha cumplido”, sostuvo el presidente de la Asociación.

En ese sentido pidieron que se haga una mesa de concertación entre la Alcaldía, con la presencia del mandatario Andrés Hurtado, ellos como Asociación y la Asamblea Nacional del Transporte, sin que existan otras partes u agremiaciones del transporte.

“Para dar legitimidad a un acuerdo y legalidad se debe hacer con quienes firman (...) el proceso fue firmado con la Asociación, quienes tenemos algo legal y legítimo y a quien el alcalde le debe responder”, agregó José Edilson Pava, secretario General de la Asamblea Nacional del Transporte.

