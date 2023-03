Famoso periodista se fue con toda contra la Alcaldía de Ibagué, por “acosar” a Cataño en camerino

“Acosando a Daniel Cataño para notificarlo a una citación al acabar el partido, ¡se metieron al camerino! Que mier**”: les llovieron críticas, pero la Alcaldía responde.

Una vez finalizado el encuentro entre el Deportes Tolima y Millonarios la pasada noche del miércoles 29 de marzo, las autoridades locales se fueron en búsqueda del jugador Daniel Cataño, para notificarlo sobre el proceso que cursa en su contra por responder la agresión de Alejandro Montenegro, quien corrió detrás del hincha y lo empujó.

Cabe recordar, que este episodio tuvo lugar en el Murillo Toro el 12 de febrero, cuando el hincha saltó a la cancha y agredió al jugador con un golpe que fue devuelto por Cataño.

Por este motivo, funcionarios de la Secretaría de Gobierno hicieron presencia en las últimas horas durante el encuentro, y abordaron al jugador de Millos una vez finalizado el juego, para hacerle entrega personal del documento donde se le notifica de dicho proceso.

Esta acción, liderada por el director de Justicia de Ibagué, Aurelio Reyes Ico, no fue bien vista por algunos periodistas reconocidos del país, quienes calificaron el acto como acoso al futbolista.

Las críticas

Primero, el periodista ‘Rafa’ Puentes se fue a Twitter donde indicó:

“Esto es INCREÍBLE: El secretario de Seguridad de Ibagué, junto a la Policía, acosando a Daniel Cataño para notificarlo a una citación al acabar el partido ¡se metieron al camerino! Qué mier**”, expresó.

El secretario de seguridad de Ibagué, junto a la policía acosando a Daniel Cataño para notificarlo a una citación al acabar el partido, ¡se metieron al camerino! Que mierda. — Rafa Puentes (@Rafa_Puentes) March 30, 2023

Seguidamente, publicó el video donde se le notifica a Cataño diciendo: “Ésto es INACEPTABLE. Y el agresor impune, todo mal, que bronca hermano”, añadió.

Y el agresor impune, todo mal, que bronca hermano. pic.twitter.com/K9IsKoaUS2 — Rafa Puentes (@Rafa_Puentes) March 30, 2023

Cabe resaltar que el agresor, Alejandro Montenegro, fue castigado con una multa de 20 a 100 SMLMV, como también la prohibición de ingreso a escenarios deportivos.

A las críticas de Puentes se sumaron las de el director de Publimetro, Alejandro Pino Calad, quien trinó: “Qué ganas de figurar la del secretario de Seguridad de Ibagué... el gobierno de Andrés Hurtado ha sido un desastre, pero como hay elecciones y Cataño es "persona no grata" para los hinchas del Tolima hacen esta payasada para entusiasmar tontos...”.

Qué ganas de figurar la del secretario de Seguridad de Ibagué... el gobierno de Andrés Hurtado ha sido un desastre, pero como hay elecciones y Cataño es "persona no grata" para los hinchas del Tolima hacen esta payasada para entusiasmar tontos... https://t.co/h0w9NCesUM — Alejandro Pino Calad (@PinoCalad) March 30, 2023

La respuesta de la Alcaldía

Frente a la oleada de críticas, El Nuevo Día dialogó con el director de Justicia de Ibagué, Aurelio Reyes Ico, y obtener su respuesta en torno a las acusaciones de acoso a Cataño.

“Lo primero es que no ingresamos al camerino. El jugador es abordado en el túnel de acceso a los camerinos que queda en la parte baja de la tribuna occidental. Y es él quien pide que el procedimiento continúe en el camerino y se van caminando hacia allá, y es en la puerta de entrada al camerino donde se le hace la notificación. Esta notificación obedece al proceso que se adelantó con ocasión a los hechos del 12 de febrero, en donde a las dos personas que estuvieron involucradas en el incidente, a ambas se les inició un proceso administrativo, tanto al hincha que ya fue sancionado, como al jugador”, explicó inicialmente el funcionario.

Sobre por qué se le abordó de forma personal, aclaró que ellos notificaron en primera instancia al club de Millonarios, pero estos no le informaron al jugador y pidieron que lo hicieran de forma directa.

“¿Por qué se da la situación así? Por que el mismo club no atendió la notificación, al jugador se le notificó por conducto del club a los días del hecho, pero el club respondió por un correo que ellos no le iban a notificar, que eso no era función de ellos. Que lo hiciéramos nosotros por los medios que correspondieran, y la notificación personal es un mecanismo legal para hacerlo, y se abordó en el lugar una vez finalizó el partido por el túnel de acceso a los camerinos”, manifestó Reyes Ico.

Hizo énfasis en que el club “no la quiso entregar, no quiso entregar la notificación”, y por eso lo abordaron personalmente e incluso, en el video del hecho se escucha cuando le piden un medio de comunicación y Daniel Cataño les dice que por su correo electrónico.

Respuesta a las críticas

Respectos a los comentarios de los periodistas que acusan a la administración de acosar y figurar, el director de Justicia de Ibagué, Aurelio Reyes Ico, expresó:

“Primero, ellos no estuvieron, entonces no pueden decir eso. Segundo, el jugador fue muy receptivo, se le comunicó, es la iniciación de un proceso. Se le informó de que a él se le envió la notificación por conducto del club pero respondieron que no le iban a notificar y por eso se le hizo de manera personal e el estadio aprovechando que estaba en la ciudad”, dijo Reyes.

Finalmente, enfatizó en que esta situación la generó el club, al negarse a informarle al jugador.

