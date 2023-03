Alcaldía salió al paso por presunta corrupción en vinculación de agentes de tránsito

La Administración hizo el llamado para que se denuncie el supuesto cobro de coimas para vincularse a la nómina y señaló que no hay vacantes disponibles, pues el trámite aún no pasa por el Concejo.

Frente a las denuncias del pago de presuntas coimas por hasta $20 millones por la provisión de vacantes y vinculación de los agentes de tránsito en la ciudad, situación que es objeto de investigación por la Procuraduría, el secretario de Movilidad, Óscar Berbeo, salió al paso e indicó que tal situación no puede ser posible, pues a la fecha no hay vacantes disponibles, ya que el incremento de funcionarios en la nómina debe pasar por el Concejo.

Berbeo le hizo un llamado a la Procuraduría a la que le pidió que si es el caso, arroje resultados contundentes, “si hay funcionarios de la Secretaría Administrativa o de la Secretaría de Movilidad o de cualquier dependencia de la Administración municipal, lo queremos ver preso si es verdad que hay personas tratando de estafar a quienes han hecho el esfuerzo académico por prestar un servicio a Ibagué”, sostuvo.

En ese sentido Berbeo señaló que “no se vinculará a nadie que no tenga el requisito académico mínimo exigido para desempeñar este cargo”, y agregó que en el actual gobierno no se ha vinculado a ningún funcionario, “En este gobierno de Ibagué Vibra no se ha destinado ni un solo funcionario con esas características y a esta hora no existen esos cargos”.

Asimismo, se hizo un llamado para que los ciudadanos no paguen por la vinculación a cargos públicos.

Pendiente el proyecto

Si bien a la fecha no están las vacantes, lo cierto es que la Administración municipal sí ha dejado clara su intención de vincular más funcionarios a la nómina del Gobierno local, entre la lista están los nuevos agentes, por eso se anunció que próximamente se hará la radicación del proyecto de Acuerdo para que pase a discusión en el Concejo.

Al respecto, la secretaria Administrativa, Ana María Triana, reseñó, “este es un proceso que está en los últimos ajustes para radicar ante el Concejo municipal, en últimas será el Concejo el que decida si estos cargos se van a crear o no, por eso la preocupación y la necesidad de decirle a los ibaguereños que no se dejen engañar, que no hay que pagar ningún valor porque los cargos no existen, hasta que los aprueben sabremos de qué manera es que vamos a desarrollar el proceso y cuáles serán los requisitos”.

Según reseñó en el proyecto, se contempla la vinculación de 28 nuevos agentes de tránsito, dos técnicos administrativos y un subcomandante.

Sin embargo, lo que se pide es una vinculación total de 75 nuevos funcionarios. A parte de los agentes, se contempla vincular alrededor de 30 bomberos, entre cabos y subcomandantes y unos más con cargo administrativo para la atención al público.

“Estos son para la atención puntual, la Alcaldía de Ibagué tiene un número hoy de 762 funcionarios con unas actividades misionales y un estudio que requiere entre 1.200 y 1.300 funcionarios, serán para las principales necesidades que tiene la entidad”.

Triana explicó que aún está en análisis cuánto le costaría esa nueva nómina al Municipio y cómo será el proceso de selección.

