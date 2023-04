Más de 11 puntos afectados por lluvias en Ibagué: en alerta roja por deslizamientos

Las fuertes lluvias azotan con fuerza la zona rural, varias vías están en pésimas condiciones o con bloqueo total de sus corredores. Alcaldía le pidió apoyo a la Gobernación y Gobierno nacional con maquinaria.



La ola invernal que azota al país, también pasa factura en la capital del Tolima, en donde las fuertes precipitaciones han dejado varias personas damnificadas, particularmente en la zona rural en donde algunas veredas se encuentran completamente incomunicadas o con vías con un complejo o casi nulo acceso.

En cuentas de la Administración municipal hay más de 10 puntos en diferentes corregimientos que tienen diferentes grados de afectación. Aparecen en la lista Potrero Grande, La Martinica sector Las Antenas; la vía a Tapias entre las veredas Cataima y el Ingenio; China Alta, vereda El Colegio sector El Sinaí; la vía Mangos-Tapias, San Cayetano alto, Carrizales, Las Amarillas, El Cural y La Tigrera, en este último punto cuatro familias perdieron sus hogares (ver recuadro).

Hurtado indicó que lamaquinaria del municipio, a la fecha, trabaja en la remoción de derrumbes y taludes de vías, sin embargo dejó claro que requieren apoyo del gobierno departamental y de la nación para brindar atención en los diferentes puntos.

“Hemos dado instrucciones de trabajo de empezar unas gestiones con el presidente a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastre y también con la Gobernación del Tolima para el préstamo de maquinaria para poder darle atención a todos estos derrumbes que tenemos. Son más de 11 veredas comprometidas, nuestramaquinaria está trabajando, pero no damos abasto y máxime cuando lo que se pronostica son lluvias de manera permanente, esto va a ocasionar saturación de los suelos y posteriormente los derrumbes por esta ola invernal”, dijo el mandatario de los ibaguereños, quien agregó que también han acudido al Ejército Nacional con el fin de que le presten apoyo con la maquinaria.

Alerta roja

El alcalde Andrés Hurtado, señaló que según el Ideam, Ibagué se encuentra en alerta roja por deslizamiento, “se van a presentar precipitaciones que van a extenderse hasta finales de mayo y principios de junio, tenemos esta temporada de lluvias que no solo ha afectado las vías terciarias, sino el control de inundaciones que debemos tener presente”, expresó el mandatario.

Las autoridades declararon el consejo municipal del riesgo permanente ante las constantes emergencias.

Impacto en La Tigrera



Este fin de semana las lluvias generaron un derrumbe en el sector La Tigrera, donde cuatro familias resultaron damnificadas y tuvieron que ser evacuadas, al igual que los residentes de otras tres casas por estar ubicadas en zona de alto riesgo. Las autoridades ya hicieron presencia en el lugar y entregaron las primeras ayudas humanitarias.

En un recorrido de EL NUEVO DÍA, los habitantes le dijeron a esta redacción que las lluvias comenzaron el domingo sobre la 1:30 p.m. y que durante dos horas se generaron fuertes estragos.

José Carmelo Montalvo, quien administra el acueducto comunitario para la vereda Los Túneles, Darío Echandía y El Cural- La Tigrera indicó, “cayó un diluvio por el sector y dejó totalmente colapsadas las entradas a las bocatomas, somos cinco acueductos que estamos afectados en este momento en la comuna 13, hay deslizamientos por todas partes y hay una cosa derrumbada y siete viviendas que también están en zona de riesgo al lado de la quebrada”.

Habitantes denunciaron que por la vías hacia Tapias estaban incomunicados, pues el aguacero del domingo cayó con fuerza en Boquerón y las veredas Cataima y Cataimita; asimismo, denunciaron la poca maquinaria que hay en la zona. Lo mismo dijo otro habitante de la zona “me informan que en la vereda San Simón hay seis derrumbes en donde no pasa ni una cicla, le avisamos a la comunidad para que no se arriesgue y no se vayan en motos o carros, está tremenda esa vía”.

Varias de las viviendas afectadas estaban ubicadas en zona de riesgo y tuvieron que ser evacuadas.

El alcalde Hurtado indicó que modificará el decreto que le daba unos días de descanso al personal de la Alcaldía en Semana Santa y que todas las dependencias trabajarán en los próximos días.

DATO: $1.160 millones se destinaron a la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo para que inicie los procesos de contratación que requiera con relación a las ayudas humanitarias, atención de vías terciarias y evacuación de ciudadanos.

