La reiterada ocupación del espacio público y los planes para recuperarlo

El mal parqueo y la alta presencia de vendedores informales siguen siendo un dolor de cabeza para las autoridades

Aunque al cierre del 2022 se gestó toda una polémica por las acciones de la Administración municipal para contrarrestar la invasión del espacio público en la carrera Tercera, lo cierto es que luego de los acuerdos a los que llegaron las partes, no hay una solución real para mitigar la ocupación del corredor de la carrera Tercera.

Quien recorre está importante vía del centro de Ibagué, se puede encontrar con todo un mercado al aire libre, con variedad de productos. El compromiso era que después de terminar el 2022 ya no habrían vendedores sobre la carrera y se acomodarían sobre las calles como también está pactado, pero parece que esta es una decisión que adoptaron unos pocos.

El director de Espacio Público, Juan Diego Prada, indicó que luego de las primeras semanas de enero, se evidenció que los informales incumplieron lo pactado, por lo que por ahora desde la cartera de Gobierno se pretende seguir implementando estrategia con la que finalmente se pueda despejar el corredor.

“Seguimos trabajando para recuperar el espacio público, más allá de la falta de compromiso que se tuvo por parte de algunos vendedores informales al volver a ocupar la carrera Tercera, tenemos que seguir haciendo los despliegues de los ‘defensores del espacio público’”, dijo Prada.

En ese sentido, Prada acotó que desde la Administración vienen actuando sobre el corredor con los funcionarios de la Secretaría de Gobierno, grupo que aún se sigue consolidando y con el que esperan adoptar más acciones de forma mancomunada con la Policía.

“Andenes para la gente”

La ocupación ilegal del espacio público no sólo vincula al comercio informal, en varios puntos de la ciudad ya se volvió común que los propietarios de los locales expandan o usen como área de trabajo los andenes de la ciudad. Un ejemplo está sobre la carrera Sexta entre calles 21 y 25 donde es más bien poco el uso que le pueden dar los ibaguereños a los andenes.

Aunado a ello están los numerosos anuncios publicitarios que ‘por cielo y tierra’ están ubicados en diferentes puntos, en la edición del 4 de noviembre del 2021 así quedó expuesto por esta redacción.

Al respecto, el director Prada acotó que desde este año vienen haciendo un despliegue importante en la aplicación de la estrategia denominada “andenes para la gente” con la que se busca que se despejen las franjas peatonales. Según contó, hace unos días se logró despejar el andén de la calle 42 con carrera Quinta en donde había una bahía ilegal que limitaba el paso de los ciudadanos.

Asimismo, aseguró que se está haciendo el desmonte de publicidad ilegal.

“Esta es una tarea constante, no desfallecemos en tener controladas o recuperadas algunas zonas más allá de si tienen o no algún permiso para la ocupación del espacio público, porque algunos, no todos, que cuentan con el permiso de aprovechamiento económico del espacio público, inicialmente les habilitan un área fija y se terminan tomando más espacio o metros cuadrados de lo permitido generando traumatismo en diferentes sectores de la ciudad”, sostuvo el director quien indicó que no sólo es el comercio informal o formal el que incumple la norma, sino también cientos de ciudadanos que se parquean en vía pública.

Ibagué se convierte en parqueadero público

El mal de la ocupación indebida en zonas públicas no es un tema que solo le atañe al comercio, las autoridades han dejado claro que los ibaguereños siguen sin usar los parqueaderos y estacionan de forma indebida generando caos vehicular.

El coronel Jesús Prado, comandante de los agentes de tránsito de la ciudad, señaló que se viene trabajando en buscar que los ciudadanos utilicen los parqueaderos, no obstante, por no ubicar sus vehículos de forma adecuada se han impartido un buen número de comparendos. Según sus cuentas, ya se han aplicado más de 2 mil comparendos en lo que va corrido del año.

“Le solicitamos a la ciudadanía que no utilice las vías públicas como parqueadero público, que utilicen los parqueaderos de la ciudad. Desafortunadamente o de pronto no nos gusta caminar y dejamos el vehículo para hacer cualquier adquisición sobre todo en el comercio pequeño, o zonas de especialistas médicos. Hemos tratado de manejar una actividad educativa, por lo que pueden haber espacio reducidos de parqueo en la zona, hemos tratado de ser consecuentes y de que ellos (los ciudadanos) nos colaboren para dejar muy bien ubicado su vehículo mientras hacen su vuelta o dejan a la persona que va a recibir atención”, señaló Prado.

El coronel indicó que el grupo de agentes trabaja de acuerdo a sus posibilidades y que ellos sí están actuando para mejorar la movilidad de la ciudad.

