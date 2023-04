Hurtado asegura que irá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para pedir captación de la quebrada Corazón

Las diferencias por la viabilidad en la captación de agua de la quebrada Corazón, autorización que no tiene el visto bueno de Cortolima y que busca el Gobierno local a través del Ibal, tuvieron un nuevo ‘round’, luego de que el alcalde Andrés Hurtado anunciara que utilizará todas las herramientas legales para que la Corporación entienda la necesidad del recurso que tiene la ciudad.

Hurtado, en medio de un discurso en el barrio Boquerón, señaló “vamos a exigir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ante la justicia que se nos entregue el caudal de Corazón para poder abastecer a la población ibaguereña”.

El mandatario indicó que la Corte ha hecho referencia a que el agua es un derecho fundamental, pero que la Corporación vulnera esos derechos y que por eso se prepara con su equipo jurídico, no sólo para llegar a la Corte IDH, sino a varios entes nacionales.

“Vamos a entablar en los próximos días esa denuncia jurídica, vamos a interponer estos recursos, estamos fortaleciéndolos, nutriéndolos con todos los abogados que nos asesoran y esperamos también elevar esta petición a la Superintendencia de Servicios Públicos, al Ministerio de Vivienda, que es el encargado del tema del agua, al Ministerio de Ambiente para que nos sea entregado por vía jurídica lo que le pertenece a los ibaguereños que es el agua”, aseguró el mandatario local, quien acotó que la medida no se adoptaba porque al parecer no “le duele” a la CAR.

Cabe destacar que a través de la resolución 9849, Cortolima ha negado las pretensiones del Ibal alegando que la disponibilidad del recurso de la quebrada Corazón es menor a lo que pide la empresa de acueducto y alcantarillado.

Sin embargo, la negativa de la CAR para la Alcaldía tiene tintes políticos, lo que ha generado una ‘ir y venir’ de comentarios frente a si debe ser viable o no habilitar la captación de la quebrada.

“Es un llamado a Cortolima de nuevo, aquí no es un discurso en contra de nadie, yo no quiero personalizar mis intervenciones, el alcalde no está para estar señalando al uno o al otro en las corporaciones, el alcalde está para hacer valer los derechos de los ciudadanos y espero que eso lo entiendan en la corporación Cortolima (...)”, dijo el burgomaestre.

El mandatario insistió en que la CAR no ha entendido la necesidad de captar más agua en época de invierno, pero que pese a ello se radicaron una vez más las aclaraciones a las observaciones que hizo la autoridad ambiental; además, que las pérdidas técnicas del servicio de agua no tienen nada que ver con la turbiedad del recurso que obliga a cerrar bocatomas.



