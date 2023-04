La próxima semana comienza a operar nueva y moderna sede de Nueva EPS en Ibagué

A partir del próximo 17 de abril iniciará operaciones la nueva sede de la IPS Calle 27 del prestador Viva 1A, prestador exclusivo de NUEVA EPS en Ibagué, Tolima.

En la ciudad de Ibagué, más de 35.000 afiliados de NUEVA EPS ahora contarán con una moderna IPS, a través del prestador exclusivo Viva 1A, para la atención de los afiliados. Las nuevas instalaciones se encuentran ubicadas en la carrera 5 No 27 – 55 barrio El Carmen y cuentan con un espacio de más de 1.130 mt2 de área construida y 22 consultorios, con lo cual apunta a ser referente de atención en el departamento.

Esta nueva sede tendrá un horario de atención de lunes a viernes entre las 6:00 a.m. y las 7:00 p.m. así como el servicio de toma de muestras desde las 6:00 a.m. a 10:00 a.m., y los días sábados desde las 7:00 a.m. a 3:00 p. m. a partir de este lunes 17 de abril.

Para la Dra. Katherine Townsend Santamaría, gerente de la regional Centro Oriente de NUEVA EPS, la atención de esta IPS exclusiva está a cargo de Viva 1A, prestador que cuenta con trayectoria nacional y que amplió la infraestructura y capacidad instalada, con lo que se prevé un mejoramiento en los tiempos de atención y mayor oportunidad para los usuarios.

Explicó la gerente, que estas instalaciones están dotadas de 6 puntos de toma de laboratorios, 6 unidades de odontología, 1 área de vacunación, sala de procedimientos menores, entre otros servicios que buscan mejorar la atención que reciben los afiliados en la capital de Tolima.

Townsend Santamaría, gerente de la regional Centro Oriente de NUEVA EPS, resaltó que dicho cambio es un acierto que beneficiará a la población atendida en esta parte del país, y como compromiso con las sugerencias de los afiliados, quienes habían manifestado la necesidad de ampliación de capacidades y oportunidad de servicio para toda la comunidad.

Al tiempo, la directiva envió un mensaje de tranquilidad a los usuarios al indicar que el cambio de prestador no afecta la condición de aseguramiento que otorga NUEVA EPS, lo cual significa que la Compañía como asegurador de sus usuarios continuará con brindando acceso a los distintos servicios de salud en la red contratada para tal fin.

“Se trata de la IPS Viva 1A, prestador con amplio compromiso, con personal idóneo y calificado para la atención. Cuenta con una experiencia de más de 10 años como operador de IPS exclusivas al servicio de NUEVA EPS en diferentes departamentos del país”, dijo.

Por su lado, la Gerente Zonal en Tolima de Viva 1A IPS, la Dra. Limbania Perdomo, afirma que, con la puesta en funcionamiento de esta sede, se mejora y se fortalece la capacidad instalada para la prestación de los servicios de salud, garantizando una atención integral en las diferentes rutas de atención de los usuarios a través de la ampliación de infraestructura así como también, se fortalecen los procesos de atención para el usuario con el fin de optimizar y mejorar su experiencia de servicio, para lo cual la sede incluye una sala interactiva en la que el usuario podrá explorar y familiarizarse con nuestros canales no presenciales de atención.

