¡Tensa situación en Ibagué! Se calentaron los ánimos en este sector: invasión de predios

Al parecer, los invasores de Villa Resistencia se tomaron nuevos predios privados que estaban cercados. Al sitio tuvo que llegar la policía a tratar de calmar los ánimos.

Continúan las denuncias en contra de los invasores de dicha zona, quienes, al parecer, y según los residentes de la Ciudadela Simón Bolívar, habrían movido algunas cercas para tomarse más predios, generando el descontento de los habitantes.

Los denunciantes señalaron que aparte de que el sitio se volvió un espacio inseguro por la presencia de 'gamines' y 'ñeros', el alcalde Andrés Hurtado tendría amplia responsabilidad en este 'embrollo' ya que según varios residentes de ldicho barrio, el mandatario en vez de exigirles orden a los invasores, les dio esperanzas y les prometió vivienda. "A ese tipo le quedó grande esta problemática, él en reunión con ellos les prometió casa y les dijo que de ahí no tenían que ir", expresó una acalorada mujer en medio del alboroto.

También contó a este medio, que los invasores pretenden talar varios árboles que están en la orilla con el fin de abrir más espacio para ubicar cambuches, "están tratando de tumbar los árboles que están en la parte de afuera de esa invasión, para poner varios cambuches, incluso tienen cajas llenas con el trasteo", añadió. "Nadie piensa en los árboles, ¿Quién reclama por ellos?, hay que exigir por la preservación del medio ambiente", mencionó otra residente y denunciante de la situación.

Puede leer: ‘Amarga’ situación en La Miel por la suspensión de construcciones que no tenían permisos

Por otro lado, en un video se logra evidenciar que a pesar que las autoridades tratan de hablar con uno de los principales voceros de los invasores, éste no permite que las autoridades les explique las consecuencias que podrían conllevar al ejercer estas vías de hecho. Incluso, señala que pase lo que pase no se irán de allí, "haya lo que haya, de aquí no nos vamos", mencionó el hombre.

Por tal actitud negativa de establecer el orden, un uniformado les recalca que hay un proceso legal al rededor de esta problemática, por lo que pide que en vez de incentivar a llevar la contraria, colaboren en la conciliación, para llegar a un acuerdo. No obstante, al parecer los invasores están dispuestos a enfrentarse con quienes tengan que hacerlo para no dejarse sacar de dichos terrenos.

Uno de los denunciantes hizo un angustioso llamado, ya que dice sentirse atemorizado y preso en su propia casa, ya que no se siente seguro por el tipo de personas que están amedrantando la zona, "No ve que estamos muy mal, estamos presos en nuestras propias viviendas, ya no podemos salir ni a la tienda porque nos atracan o se nos meten a las casas”, manifestó un adulto mayor, morador del sector.

Entre tanto, una mujer que vive en Villa Resistencia, alzó la voz y manifestó que los residentes de La Ciudadela quieren apropiarse de dichos predios a como de lugar y que no se han esforzado por merecerlos, "este predio pertenece a Villa Resistencia y ellos como dueños de casa quieren habitarlo, nosotros hemos luchado por este predio y ellos quieren quedárselo. Peleen por sus casas, ¿por qué deben pelear por un predio que no es de ellos?", argumentó una de las invasoras.

Frente al tema de los predios, cabe resaltar que los habitantes de la Ciudadela dicen no saber de quién son, pero que pretender velar por la seguridad de su barrio, la integridad de sus vecinos y la conservación de los árboles que llevan más de 30 años acompañando la zona. "Nosotros ni sabemos de quién son esos terrenos, pero lo que pasa es que nos da hasta miedo vivir aquí, porque nos han amenazado con romper las ventanas, incluso, nos toca llegar en las noches corriendo a nuestros hogares porque hay mucho ladrón", dijo otra joven denunciante.

Por el momento, en el lugar hay acompañamiento de la Policía, ya que el ambiente se torna denso y problemático. El llamado que hacen los residentes de la Ciudadela, es a que el Alcalde Andrés Hurtado ponga sobre la mesa, soluciones reales para mitigar esta problemática que altera la tranquilidad y la seguridad de los ibaguereños.

