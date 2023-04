Solicitan mayor respuesta de Celsia a requerimientos de los ibaguereños

Contenido Exclusivo

Las denuncias contra la empresa de energía Celsia fue tema de discusión en el Concejo de Ibagué en donde varios corporados hicieron varios llamados de atención a la empresa, pidiéndole un mayor control en la tarifa y calidad en la prestación del servicio y llamados ciudadanos.

Mejorar la atención

En el debate, el concejal Pedro Mora indicó que no hay una conexión con las querellas de la comunidad y le hizo un llamado a la empresa para que escuche las inquietudes que tendrían inconforme a los ibaguereños.

El concejal Julián Serna, se refirió a la prestación del servicio de Celsia y acotó que, aunque la comunidad hace múltiples llamados por falencias en el servicio, sus solicitudes no son atendidas por la empresa. Incluso, reseñó que él, de manera personal, ha hecho los respectivos requerimientos, pero ni así recibe respuesta.

“Si eso es a uno como concejal que hace las peticiones y las firma y me ‘maman gallo’, cómo será la gente de a pie, los que viven en zonas lejanas. La primera petición es que se garantice y se mejore la atención al usuario, en las peticiones quejas y reclamos (...) estamos cansados, mamados de que le sigan ‘mamando gallo’ a la ciudadanía”, dijo el corporado.

Lo mismo aseguró la concejal Martha Ruiz, quien dijo que ni siquiera con los derechos de petición ha sido posible tener respuesta.

Además hizo un llamado para que se hagan podas preventivas en varios puntos de la ciudad, donde los cables de energía chocan con los árboles, además al mantenimiento de los postes de energía, pues hay varios que demuestran un avanzado desgaste y riesgo para la ciudadanía.

“Algo está pasando con la atención, soluciones a la comunidad, queremos que conozcan que hay inconvenientes y que cuando los hay, puedan hacer acciones de mejora para que la empresa mejore”, sostuvo Ruiz.

El corporado Jaime Tocora acotó que, aunque los ciudadanos pagan su servicio, en algunos puntos no llega la energía a los hogares, la afectación genera daños en alimentos y medicamentos. A través de un video denunció que son los mismos ibaguereños quienes también hacen la labor de poda de árboles y que incluso en las instituciones educativas falla el servicio.

¿Por qué las intermitencias?

Por otro lado, el corporado Arturo Castillo, cuestionó la intermitencia en el servicio de la empresa de energía. “Por qué es tan constante la interrupción del servicio, por qué si cobramos caro no prestamos un buen servicio. Vivir bueno cuesta y tener buenos servicios cuesta. De nada nos sirve que cobren un servicio si no lo van a prestar”, dijo.

La concejal Linda Perdomo, también sostuvo que “hay zonas de Ibagué en donde son permanentes y constantes los cortes de energía. Hay que reconocer que se ha mejorado el servicio, pero hay zonas que tienen problemas de cortes de energía, hasta dos y tres veces al día”.

Asimismo, preguntó si hay claridad sobre cuáles son los parámetros que tiene Celsia para reponer los electrodomésticos que se afectan por fallas en el servicio y si hay casos de éxito.

Varios concejales señalaron que el tema tarifario es una discusión que esperan que se aborde desde el ámbito nacional, por las regulaciones que existen actualmente.

Las palabras de Celsia

En medio de los múltiples cuestionamientos, el representante de Celsia, Julián Cadavid indicó que la decisión del cobro del servicio de aseo en el servicio de energía, es una decisión de esas empresas y que ellos se deben acoger ante la solicitud. Asimismo, acotó que pese a las querellas no es posible separar el pago de los servicios por temas legales.

Cadavid indicó que Celsia no presta el servicio a las invasiones que hay en la ciudad y que si tienen el servicio público, es de forma clandestina. Aseguró que hay 14 puntos en los que se negó la prestación del servicio precisamente por temas de ilegalidad o riesgo.

Además aclaró que la empresa de energía no está a cargo del alumbrado público y que este control está en manos de Infibagué.

Frente al tema de podas, Celsia aseguró que es necesario que las denuncias se radiquen de manera formal, pues señaló que muchas veces se hacen las quejas, pero no se remiten a la empresa.

Aunque reconoció que hay un retraso en la respuesta de los derechos de petición, que se habrían incrementado en pandemia, están esperando subsanar el tema.

“Se tienen fallas, no estamos tranquilos con los indicadores; sin embargo, hemos mejorado mucho” puntualizó.

