Fuerte protesta de estudiantes de Ibagué frente a la Alcaldía: aquí las razones

“Promesa a un lado, queremos resultados”: gritaban los jóvenes en medio de la protesta.

En la mañana de este miércoles 26 de abril, un numeroso grupo de estudiantes de Ibagué se aglomeraron frente a la Alcaldía para exigir celeridad en el proyecto de Jornada Única de la ciudad.

Cabe recordar que para el día de hoy estaba citado un debate de control político, en el que se citó a la Secretaría de Educación y el FFIE. Los alumnos exigían la entrada a dicho evento.

Sin embargo, por motivos logísticos, era imposible que la gran cantidad de jóvenes lograran ingresar como partícipes del debate, por lo que, se canceló la actividad.

“Hay que exigirle al presidente Gustavo Petro, que de manera urgente, tome las medidas correspondientes para revisar qué ha pasado con la intervención educativa a nivel nacional”, expresó la concejal Linda Perdomo durante su intervención ante los estudiantes.

Para la cabildante, el problema del retraso en la entrega de esta iniciativa es responsabilidad del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa, es decir, del Gobierno Nacional.

“Estamos peleando por una gran razón y es la entrega de nuestra institución”, alegaban varios alumnos .

La personera del colegio Dario Echandía Olaya, Marisol Garcia habló con el Nuevo Día y aseguró que les habían prometido entregar su colegio el próximo 30 de abril, hecho que no se dará, ya que el avance de la obra está en un 69%. Los jóvenes están en hacinamiento y reciben clases en los parques, fuera del plantel, expuestos a miles de peligros externos.

Según la líder estudiantil, en la mañana arribaron a la sede de la administración municipal, y no los dejaron entrar, colocando vallas en la entrada. Noss tratan como si fuéramos unos vándalos.” Reitero que no es la primera vez que incumplen promesas y no aguantan más plazos.

Dicha problemática tiene origen en 2016 y hay al menos 26 instituciones educativas comprometidas, a la fecha, solo han entregado 10.

Hay presencia de la Fuerza Pública en el lugar, manejando la protesta.

