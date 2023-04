Estudiantes no le aceptan una disculpa más al Ffie por las demoras en la edificación de los colegios

No van a dejar de realizar paros, plantones, cerramientos de vías, si el Presidente de la República no se apersona de la problemática de las instituciones educativas que viene desde hace varios años.



El Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa, por quinta vez, se comprometió con la entrega de la Institución Educativa Darío Echandía Olaya, pero aún no se sabe con exactitud cuándo estarían las obras complementarias que son responsabilidad del Gobierno local.

Cansados de promesas y promesas sin soluciones visibles, estudiantes de diferentes colegios de Ibagué, como Maximiliano Neira Lamus y especialmente de la Darío Echandía, ayer, en horas de la mañana, a pesar de la lluvia, llegaron al Palacio Municipal a exigir durante el debate de control político que se adelantaba en el recinto del Concejo, al Ffie, respuestas por otro incumplimiento por parte del Fondo.

Por cuarta vez, según los afectados, les quedaron mal, el 30 de abril del presente año se cumple el plazo que el Ffie había solicitado y a la fecha la obra estaría en un 69 %.

No obstante, las puertas del Palacio fueron cerradas, hizo presencia la Policía, la Personería municipal y la Defensoría del Pueblo, lo que fue visto por los educandos como un trato indigno, e iniciaron un plantón donde no permitieron el ingreso y salida de nadie.

Con arengas, y continuos pronunciamientos, expresaron su malestar por las promesas incumplidas, por las aparentes burlas y “trato como vándalos” que estarían recibiendo por quienes estaban al interior de la Alcaldía, al igual, relataron, el estado del colegio, de las casas de paso y la forma en que reciben algunas clases. Reflejo de otras instituciones educativas de Ibagué.

Marisol García, personera de la Institución Darío Echandía, refiriéndose a las diferentes sedes del colegio, sostuvo, “no es justo que los niños de preescolar tengan unos baños cubiertos con cortina, que los pisos estén con moho, en un salón de la sede principal hay 65 alumnos.

“Para hacer educación física nos trasladamos a parques, como lo es el del Mohán, donde se ven drogas, robos, los de undécimo debemos pasar la avenida ‘Fantasma’ hasta llegar a la departamental, pueden estrellarnos, por lo que exigimos una solución definitiva, estamos cansados de que nos ignoren” acotó la estudiante.

También es responsabilidad de la Alcaldía

En lo corrido del plantón, los estudiantes también responsabilizaron a la Administración municipal por las condiciones de varios colegios de jornada única, ya que están a cargo de las labores complementarias que se componen de: servicios públicos, dotación, aseo, vigilancia, urbanismo, entre otras que no se efectúan a tiempo.

“La Sagrada Familia, a pesar de que casi está a un 100 % no tiene las áreas complementarias, trabajan solo con la linterna de los celulares, no tienen luz como tal, entonces creo que es injusto que nos tengan acá protestando. Sobre todo cuando dicen que somos el futuro de Colombia, los invito a que no digan eso si no impulsan al futuro de Colombia a seguir adelante” señaló un estudiante de grado 11.

En esta misma medida, desde el Maximiliano Neira se planteó que las casas de paso que han pagado para que los estudiantes estudien no están en condiciones y en el colegio el techo está afectado.

Así nos prometan y nos digan cosas, nosotros de esta gente siempre esperamos lo peor



Espacio de diálogo

Después de que el Concejo municipal lograra concretar un espacio de diálogo con algunos integrantes de la comunidad estudiantil en uno de los despachos de la Alcaldía, donde también estuvieron presentes voceros del Ministerio de Educación, el Ffie, el secretario de Educación municipal y varios concejales, se llegaron a varios acuerdos y se realizaron varias precisiones.

En primera medida, el secretario de Educación, Juan Manuel Rodríguez, acotó que la situación de la Sagrada Familia la conoce porque él le había pedido a las directivas esperar acondicionar el lugar, pero decidieron estudiar así y ya se trabaja en una pronta solución; asimismo, que el tema del Maximiliano se debía revisar porque al colegio se le han destinado recursos.

Los estudiantes hablaron de la preocupación que tienen, y uno de los mismos le envió un mensaje contundente al presidente Petro dejando entrever lo que podría venir en próximos días.

“Les digo a Procuraduría, Personería y Contraloría, que los estudiantes de todas las instituciones somos una unidad muy fuerte y que tengan muy claro que no vamos a cesar ni con los paros, ni los plantones, ni nada de lo que venimos haciendo si el Presidente de la República no se hace presente, porque ya estamos cansados de esto” puntualizó el joven de grado 11.

Por otro lado, el vocero del Ffie dijo que el problema para la entrega de la edificación no era de plata, sino de tiempo, pero que después de solucionar varios imprevistos, el Darío Echandía estaría listo para el 30 de mayo y requieren unos días más para demoler el cerramiento que está de manera provisional, para que la Alcaldía se encargue de la construcción del nuevo.

No obstante, se acotó que el Gobierno Local quiere contratar por temas de agilidad el cerramiento del colegio con el Ffie, lo que requiere más tiempo para que el colegio esté en óptimas condiciones, ya que después de que se formalice la contratación se deben hacer estudios y diseños e iniciar la construcción del mismo, lo que puede implicar tres meses más.

Pero la comunidad educativa está dispuesta a pasarse sin todas las intervenciones complementarias.

En el espacio también quedó una preocupación frente a los recursos de la alcaldía para cumplir con las labores complementarias, por lo que se pidió que se entregue un informe en el que quede claro ¿cuánto se necesita para entregar los colegios de manera funcional?

Además, el concejal Miguel Bermúdez vio conveniente proponer que se pague una indemnización por las afectaciones a las comunidades educativas con las demoras de las obras y con ese dinero se culminen las obras complementarias, ya que no se tiene el recurso para cumplir con todas.

DATO

Los estudiantes invitaron a las universidades, colegios privados y demás instituciones públicas a que se unan a las manifestaciones porque consideran que merecen condiciones dignas.

El representante del Ministerio de Educación dijo que en diciembre del año pasado en reuniones con el alcalde, se había propuesto que las sedes no las interviniera el Ffie, sino el municipio, pero para eso se requiere hacer un nuevo convenio, el traslado de los recursos.

