¡Atención! Bazar en Ibagué terminó muy mal: "escuché siete tiros, todos nos asustamos"

Un hecho de sangre se registró en horas de la noche del pasado domingo 30 de abril, en Ibagué.

Un bazar terminó en tragedia. Los hechos ocurrieron en el barrio La Paz en la Capital Musical.

Varios disparos a altas horas de la noche alertaron a los vecinos del barrio Clarita Botero y Ancón Tesorito. Según versiones, en Ancón Tesorito había un evento con música y licor en donde estaban departiendo muchas personas.

Sin embargo, los ánimos se habrían empezado a calentar entre algunos asistentes al evento. Esto, debido a diferencias y discusiones entre vecinos. Aparentemente, se habrían registrado varias riñas y 'encontrones' que momentos más tarde terminarían en un ataque a bala.

Se conoce, que en inmediaciones del colegio Germán Pardo García, quedó tendido en el suelo un hombre quién resultó gravemente herido con al menos 5 disparos.

La emergencia fue atendida por la Policía. Los uniformados arribaron al lugar en las patrullas y trasladaron al hombre herido a un centro asistencial.

La población no sale del asombro, pues algunos residentes del Clarita Botero señalan que esta zona es tranquila y hace mucho tiempo no se presentaba un hecho de tal magnitud, "yo escuché primero un tiro y de momento sonaron como siete disparos más, todos quedamos muy asustados, cuando me asomé vi a un muchacho muy herido que no podía sostenerse de pie y con mucha sangre en toda su ropa, estaba muy mal y decía que no lo dejaran morir", contó a este medio una habitante quién reside muy cerca del lugar de los hechos.

DATO: De la víctima se desconoce si por el momento se encuentra con vida y del agresor, aún no se tiene información. Se espera que en próximas horas la Policía Metropolitana de Ibagué de a conocer el informa oficial de este terrible hecho violento en Ibagué.

🚨🚨👉🏼|| #ATENCIÓN En medio de una aparente riña, un joven fue herido de gravedad en el barrio La Paz en Ibagué en horas de la noche del pasado domingo. Según versiones habría recibido varios disparos 👇🏽👇🏽 pic.twitter.com/rQ3Lper2r4 — El Nuevo Día - Colombia (@nuevodiaibague) May 1, 2023

Noticia en desarrollo...

