Ibaguereños siguen reportando bajas presiones e intermitencias en el servicio de agua

​​​​​​​Varios ciudadanos de la comuna Siete advirtieron a esta redacción que se siguen registrando intermitencias en la prestación del servicio de agua, alegan que el recurso, luego del fuerte aguacero que se registró el 28 de abril, solo llega entre dos y tres horas al día con una baja presión, lo que les impide, en varios casos, suplir necesidades básicas. Sectores como Montecarlo o Montebonito en El Salado, son algunos de los afectados.

El mismo malestar se ve reflejado en las redes sociales del Ibal, en donde varios ciudadanos piden soluciones, esto en medio de las altas temperaturas que registró ayer la ciudad.

“Sector Montecarlo comuna Siete, no hay agua, solo la ponen para los pisos uno y dos y donde vivo es un cuarto piso, no alcanza a llegar, siempre dicen lo mismo, el Ibal saca excusas, no solucionan nada con la problemática en el sector. Hay gente con discapacitados, de la tercera edad, niños, en fin, tenemos que hacer la limpieza de la casa, lavar, hacer de comer y bañarnos. Desde el viernes de la semana pasada no tenemos ni una gota para suplir nuestras necesidades. Por favor pónganse en nuestros zapatos y dejen de ser tan mentirosos, el agua no está estable”, dijo Laura Muñoz en el Facebook de la entidad.

Otra ciudadana, Andrea Márquez, también expresó su molestia en las redes sociales, “con estos calores tan impresionantes y ustedes jugando con el servicio, siempre el mismo tema, bajas presiones en la comuna Nueve barrio Las Américas, los tanques de reserva vacíos y a los segundos pisos no sube ni el aire, pero bien caro y puntuales los recibos”, dijo.

¿Qué dice el Ibal?

A través de un comunicado la empresa de Acueducto y Alcantarillado indicó que la captación de las bocatomas Combeima, Cay y Chembe era estable; sin embargo, hay variaciones en el suministro en algunos sectores porque no se ha logrado hacer la recuperación al 100 % de los tanques.



“Garantizamos la funcionalidad de las afluentes al 100 %, pero al momento presentamos variaciones en los distritos hidráulicos 7, 8 y 9, donde debido a la alta turbiedad tenemos bajas presiones en la parte alta de El Salado en los barrios Montecarlo, San Sebastián, Santa Rita parte alta, San Francisco y Aparco”, señaló Harold Rodríguez, director Operativo.



En ese sentido, se hizo un llamado para que se ahorre el recurso y mantener en las viviendas un tanque elevado que permita tener el recurso cuando haya intermitencia.

DATO

Algunos barrios como Montecarlo, Santa Rita y Aparco presentan variaciones en el servicio, informó el Ibal.

