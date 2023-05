Juzgado pidió arresto para el alcalde Andrés Hurtado, ¿por qué?: esto respondió la Alcaldía

El Juzgado 14 Penal Municipal con Función de Conocimiento, resolvió que el alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, debe cumplir con varios días de arresto en las instalaciones de la Policía nacional de la ciudad, además de pagar una multa económica, por incurrir en desacato.

El mandatario, frente a varios medios de comunicación, dijo que en la ciudad había una persona vinculada al gremio de los transportadores que es contratada con el objetivo de promover los bloqueos en la capital del Tolima.

“Yo he visto a uno de ellos que es contratado, no tiene carro ni buseta y se le paga para que venga a parar a Ibagué. Yo hago un llamado a todos los ciudadanos para que le prestemos atención a todo esto, porque lo que buscamos es que ustedes tengan un mejor servicio. Asimismo, hay que estar muy despiertos ante estos personajes, pues ya sabemos su nombre, José Edilsón Pava, quien promueve estos paros”, aseveró en su momento Hurtado.

Una vez conocidas tales acusaciones, de las cuales no fueron aportadas pruebas, Pava, quien funge como presidente de la Asociación Andina de Carga Liviana con sede en Ibagué, denunció que el mandatario estaría incurriendo en calumnia.

“Denunciamos este acto y solicitamos desde la Asamblea Nacional del Transporte, que se haga llegar el contrato o, que de no hacerlo, se retracte por no contar con el sustento de que yo recibo dinero para bloquear la ciudad. Esto pone en riesgo mi vida y la de mi familia. Además, no vamos a permitir que un proceso que se ha llevado legalmente, termine deslegitimado ante el pueblo ibaguereño”, sostuvo Pava en respuesta al alcalde.

Aunado a lo anterior, Pava radicó un derecho de petición a la Alcaldía pidiendo evidenciar lo dicho por Hurtado, pero conforme a lo relatado por el denunciante no hubo respuesta por lo que procedió a entutelar al mandatario.

En el fallo de dicho proceso se le pidió a Hurtado que en un tiempo establecido debía ser preciso con sus acusaciones, pero al parecer tampoco hubo respuesta.

Por tanto, el aparente silencio del mandatario frente al fallo llevó a que el Juzgado, el 5 de mayo del presente año declarara que el alcalde incurrió en desacato al fallo de la tutela, por lo que le interpuso varios días de arresto que se deben pagar en las instalaciones de la Policía, además de una multa de equivalente a seis salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Respuesta de la Alcaldía

Ante la medida informada por las autoridades frente a las sanciones que enfrenta el ingeniero Andrés Fabián Hurtado, alcalde de Ibagué, por presunto desacato al derecho de petición interpuesto por el transportador José Edilson Pava, la Administración Municipal aclara:

1- El pasado 10 de marzo de 2023, en el marco de una acción de tutela presentada por el señor Jose Edilson Pava, la Jueza Catorce Penal Municipal con Funciones de Conocimiento del municipio de Ibagué ordenó al señor Alcalde, Ingeniero Andrés Fabián Hurtado Barrera, dar respuesta al derecho de petición presentado el pasado 8 de febrero de 2023 por el señor Pava.

2.- La señora Jueza en la providencia que resuelve la acción de tutela no manifestó que el señor Alcalde, ingeniero Andrés Fabián Hurtado Barrera haya calumniado al señor José Edilson Pava Espitia. Se reitera, la sentencia de tutela ordenó la contestación de un derecho de petición presentado por el señor Pava el pasado 8 de febrero de 2023.

3.- El derecho de petición presentado por el señor José Edilson Pava el pasado 8 de febrero de 2023, fue asignado por competencia a la Oficina Jurídica de la Alcaldía de Ibagué, quien dio respuesta al mismo con oficio 1030- 007662 del 15 de febrero de 2023, el cual fue remitido al señor Pava a través del correo electrónico veeduriatransportedeltolima@gmail.com

4.- La providencia que declara que el ingeniero Andrés Fabián Hurtado, en su condición de Alcalde Municipal de Ibagué, ha incurrido en desacato respecto del fallo de tutela del 10 de marzo de 2023 y como consecuencia de ello ordena el arresto y el pago de una multa, no se encuentra en firme, como quiera que no se ha surtido el grado jurisdiccional de consulta ante el Juzgado Penal del Circuito que por reparto deba revisar la decisión de la Jueza Catorce Penal Municipal con Funciones de Conocimiento.

5.- Por parte de la Oficina Jurídica del Municipio de Ibagué se remitirá el informe respectivo al Juzgado Penal del Circuito, que por reparto conozca en grado de consulta la sanción impuesta al Señor Alcalde, acreditando que se ha dado estricto cumplimiento a la orden judicial impartida el pasado 10 de marzo de 2023, en la medida que se dio respuesta a la petición que el señor José Edilson Pava presentó el pasado 8 de febrero de 2023; con lo cual se solicitará revocar la sanción impuesta.

