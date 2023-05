¡Vuelve y juega! Niñas del INEM le dieron viagra a sus compañeros: la broma les podría salir cara

Un nuevo caso de alarma por intoxicación tuvo lugar en el colegio INEM Manuel Murillo Toro, esta vez las protagonistas son un grupo de niñas.

Vuelve y juega. A tan solo unos días de diferencia de la alarma por la supuesta intoxicación por un gas pimienta en esta misma institución, otro evento generó pánico no solo en estudiantes sino también en padres de familia.

Hace poco este diario conoció que un grupo de jovencitas habrían seguido un reto de TikTok que consiste en diluir viagra en bebidas y darlas a otras personas para que inocentemente consuman la pasta.

Al parecer, basados en versiones, algunos padres acudieron rápidamente al plantel educativo para saber el estado de sus hijos, ya que se escuchó sobre una posible intoxicación. Sin embargo, lo que más generó pánico fue la reacción de los alumnos que tomaron las bebidas, pues algunos estaban asustados.

Puede leer: Emergencia por intoxicación en colegio del Tolima, ¿qué pasó?

No obstante, la situación no fue grave y ya pudo ser controlada. Además, cabe recordar, que esta situación no es la primera que ocurre en este plantel. Lo cual preocupa, porque podría tratarse de una peligrosa costumbre de los estudiantes de hacer bromas y poner en riesgo su integridad misma, como la de otros alumnos.

“Hemos conocido sobre este caso, donde nos informan que efectivamente se registró el hecho, donde resultaron afectados algunos estudiantes. Debido a esto, Policía de Infancia y Adolescencia, al igual que el ICBF tomarán cartas en el asunto”, manifestó Juan Manuel Rodríguez, secretario de Educación Municipal.

MÁS NOTICIAS

No se conoce la razón de la intoxicación en Flandes: no hubo fuga de gas

¡Atención! Emergencia por intoxicación masiva en colegio de Flandes: niños se desmayaron