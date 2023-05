Coliseo Mayor de Ibagué avanza, pero veeduría insiste en fallas en la estructura metálica

En medio del anhelo y orgullo que muestra la Alcaldía de Ibagué por terminar el escenario deportivo, la veeduría Vapi pide que se revisen las aparentes falencias en la estructura metálica.

A través de redes sociales, la Alcaldía ha exaltado el avance de obra del Coliseo Mayor, escenario que se construye en el Parque Deportivo y, que según se ha explicado, avanza en su última etapa de construcción con la instalación de la membrana marca Serje Ferrari que se fabricó en Francia y se maquiló en Perú. Según se reseñó el avance de ejecución es del 82 %.

En medio de la transmisión, la secretaria de Infraestructura, Sharon Guzmán indicó que desde el miércoles de la semana pasada se arrancó con la instalación de dicha membrana en la que trabajan 18 personas de las 100 que están vinculadas, esto con la proyección de entregar el millonario escenario deportivo en agosto y darle paso al mundial de patinaje artístico en septiembre.

No obstante, en medio del avance de obra, la veeduría Agua para Ibagué (Vapi), reiteró su preocupación por lo que advierte son “graves falencias en la estructura metálica del coliseo mayor”.

Según expuso Luis Fernando Díaz, representante legal de la veeduría, en un documento dirigido a la ministra del Deporte, Astrid Bibiana Rodríguez, poco o nada han valido sus denuncias y ahora con asombro ven la instalación de la cubierta pese a las deformidades que asegura existen en la obra.

“Llevamos más de 18 meses denunciando las graves falencias existentes en la estructura metálica del coliseo mayor, lastimosamente han hecho caso omiso, continuaron con la instalación de esta estructura metálica y al día de hoy se observa que la totalidad de las cerchas inclinadas presentan torceduras en toda su longitud.

“Sumado a lo anterior, también denunciamos la pérdida de verticalidad de las columnas metálicas en su parte superior, estas se encuentran desplomadas hacia el interior del coliseo, han realizado reforzamientos estructurales en los nudos superiores de las columnas metálicas, revelando la existencia de posibles roturas de soldadura / materiales en estos puntos críticos”, denunció el veedor.

En ese sentido, Vapi sostuvo que, pese a que la interventoría del escenario fue contratada por el Ministerio del Deporte, no se conocen las actuaciones en cumplimiento de la misión, incluso indicaron que muchas de las “malas ejecuciones” estarían relacionadas con una presunta inoperancia del equipo interventor y reiteró que no se puede recibir a satisfacción un escenario “que presenta demasiados errores”.

En diálogo con la secretaria de Infraestructura el pasado 13 de marzo, la funcionaria reconoció que se estaban haciendo correctivos sobre la obra, mismos que se subsanaron a través de un “plan de mejora” que iniciaron en diciembre del 2022.

“La interventoría en el mes de noviembre detectó una serie de falencias en algunos puntos de la estructura metálica, en algunos puntos de soldadura y de conexiones, ese plan de mejora arrancó el 5 de diciembre y se ha venido trabajando fuertemente desde enero como tal (...) esta estructura es emblemática y digamos que única a nivel nacional, esto nos deja con que en los procesos como tal, hubo en el momento de instalación de las cerchas, hubo algunos imprevistos digamos, ese es el primero, algunas cerchas quedaron un poco ladeadas, pandeadas y se están corrigiendo.

“Lo otro es en la soldadura y eso es normal en las obras, que de pronto no queden 100 % calificadas y se entre con unos ensayos de laboratorio a revisar, se están haciendo esos correctivos”, aseveró en su momento la titular de la cartera de Infraestructura.

Vapi con cuestionamientos

En medio de los documentos que envió la veeduría al Gobierno nacional, el representante legal Luis Fernando Díaz, preguntó por la labor de los entes de control frente a la ejecución de la obra, y la razón de por qué no se ha abierto una investigación pese a que no se ha cumplido contractualmente, habrían sobrecostos y se han hecho las respectivas denuncias.

El contrato

Cabe resaltar que el contrato que inicialmente se firmó por $43.798 millones arrancó formalmente el 17 de febrero del 2021 y aunque se pactó que se entregaría en 14 meses, ya pasaron más de dos años sin que se vea culminada la estructura.

El contrato ya tuvo una adición de $20.053 millones dejando el escenario avaluado en $63.851 .

Aunado a ello, el trámite se ha suspendido en tres oportunidades, la más amplia de seis meses entre mayo y noviembre del 2022. La última suspensión se realizó el pasado 14 de abril.

Asimismo, se ha ampliado el tiempo de entrega del escenario en cuatro oportunidades; la primera vez por 15 días, luego por 10, después fue por 150 días calendario (cinco meses) y el pasado 26 de abril se concedió más tiempo, 105 días, mas o menos unos tres meses y medio adicionales.

Según la justificación, esto obedeció a que con la suspensión que se hizo, “a la empresa encargada de la maquila no pudo mantener el cupo de producción en planta, generando no sólo sobrecostos importantes, sino entrar en un turno de espera con un proveedor que tiene a su cargo los proyectos más relevantes en Latinoamérica y el mundo. Por esta razón, nuestra ruta crítica se debió ajustar a la programación ajustada de esta negociación que no es atribuible al Consorcio Obras Especiales Ibagué”, se lee en el documento que está en el Secop.

DATOS

La idea es que el escenario permita la práctica deportiva de gimnasia artística, basquetbol, fútbol sala, voleibol, esgrima, entre otras disciplinas.

82 % es el avance de ejecución de obra del millonario contrato

