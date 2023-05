Contenido Exclusivo

Dada la posibilidad de que se hagan los cambios que el alcalde tiene previstos, sin una estrategia fuerte de cultura ciudadana, los ciclistas prácticamente no podrían circular por bici carriles en las noches por seguridad.



Frente al proyecto que adelanta la Administración municipal para adecuar el pavimento de vías principales como la carrera Quinta, esta redacción le había consultado al alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, ¿qué iniciativas venían para promover una movilidad sostenible en la ciudad?

A lo que el mandatario hizo alusión a modificar el sistema de bici carriles que se dispusieron en la ciudad en la Administración pasada, al considerar que las estructuras que permiten diferenciar el carril para los ciclistas estaban en mal estado o ya no existían.

Además, Hurtado considera que hay unos que no quedaron bien instalados, por lo que dijo que se evaluaba el tema para que se establezcan por el andén, “nosotros ya hicimos uno por la avenida Ambalá por el andén como debe de ser para no quitarle capacidad a la vía”.

Agregó, “estamos reevaluando dónde no deben de estar, garantizando una seguridad vial a los ciclistas; tenemos un modelo que está en EE.UU., Europa y acá también. Va una franja de color azul o roja pintada en el suelo y la gente sabe que por ahí no puede transitar, y cuando no hay ciclistas en altas horas de la noche se puede utilizar y no se le quita la capacidad vial.

“Hacia allá yo quiero llevar la movilidad de los bici carriles en la ciudad sin necesidad de poner taches, tenemos que culturizarnos, así es en el mundo y así esperamos hacerlo” dijo Hurtado.

Promotor de movilidad sostenible y alternativa

Esta redacción le consultó sobre la iniciativa al concejal Javier Mora, quien ha estado ‘puyando’ para que en Ibagué se promueva la movilidad sostenible y alterna, por lo que mediante controles políticos a la Administración municipal se ha conseguido que funcione el piloto del sistema de bicicletas de uso compartido entre otras iniciativas.

“Hemos exigido la construcción de bici carriles que la verdad en esta Administración no han construido” dijo Mora, algo contrario a lo que había dicho el alcalde.

Además, el concejal fue enfático en que en la ciudad se debe desestimar el uso de vehículos particulares, mejorando el sistema de transporte público e incentivando el uso de transporte alternativo como la bicicleta, las patinetas eléctricas, entre otros.

Sumado a lo anterior, Mora dijo que prefería que los bici carriles fueran aparte de las vías y que la iniciativa del alcalde funciona en otros países, pero acá se debe hacer un trabajo fuerte de cultura ciudadana para que se respeten los ciclistas y las normas, para prevenir accidentes, si no no tendría frutos.

Pues, en la ciudad se registran imprudencias como que los conductores se pasen los semáforos, o esperen el cambio del mismo sobre las franjas de cruce peatonal, por lo que preocupa que vehículos teniendo acceso a las franjas para ciclistas ocasione accidentes especialmente si es en la noche, ya que estos actores viales circulan todo el día.

