Los daños en varias vías tiene agotados a varios ciudadanos quienes siguen a la espera de que la Alcaldía recupere la carretera.



El Nuevo Día realizó un recorrido por la ciudad identificando varios de los huecos que algunos motociclistas consideran que ponen en riesgo su vida.

Transitar en este vehículo de dos ruedas desde hace varios años se volvió una adversidad que se intensifica en las noches o cuando llueve, pues los conductores pierden visibilidad y deben buscar la forma de esquivarlos.

A pesar de que algunas personas que residen en las zonas donde están los ‘cráteres’ han intentado nivelar el asfalto con escombros, bultos de tierra, ramas de árboles, mitigando los riesgos; esa solución desencadena otros problemas, como que todo ese material termine en los alcantarillados.

Carrera Quinta con calle 23, carril bajando

No obstante, otros conductores no se salvan de esos accidentes, especialmente quien por primera vez recorren la vía, ya que como manifestaron algunos, no tienen los huecos memorizados para evitar caer.

En la carrera 10 con calle Tercera de Belén, la comunidad comentó que desde hace más de cuatro años tienen un deterioro en la carretera que ocasiona constantes accidentes, de hecho en la misma vía habían dos, pero en ocasión a una obra que se adelanta en la zona, los obreros de la misma lo taparon, pero quedó otro.

“Hay noches en las que escuchamos los ‘totazos’, y uno sale a ver y es un motociclista caído o un carro que se lleva el hueco y eso daña varias partes del vehículo” relató, Alfonso Cervantes.

Carrera Cuarta con calle 12 de Santa Bárbara

En esta misma medida, en el barrio Miramar cerca al batallón, Ana Lucia Moreno sostuvo que lo que parece ser un insignificante hueco al borde de la carretera causa varios accidentes por que es una vía principal donde los vehículos transitan con una velocidad significativa y cuando lo alcanzan a ver ya están muy cerca y no logran esquivarlo o si lo hacen se caen.

“Ha habido harto accidente ahí, motos, busetas se han perjudicado porque baja ‘arto’ carro; eso lleva como dos años” puntualizó Moreno.

Otro sitio que visitó esta redacción fue la carrera Cuarta con calle 12 de Santa Bárbara, es de anotar, que más que un hueco, el daño de la carretera es total y al estar en una pendiente agrava el tránsito.

Una residente del barrio indicó, “esto es tremendo para Ibagué, y más que todo que es la ciudad Musical de Colombia, me parece inaudito ver estas calles tan horribles, calles en las que no se puede transitar como peatón ni en vehículo”.

Cabe mencionar que varias personas comentaron que han hecho requerimientos formales a la Administración municipal para que les arregle la vía por la que residen y se convirtió en un calvario para los motociclistas, sin embargo con el paso de los días el panorama de los huecos empeora y cada vez hay una vida en riesgo de accidentalidad.

Vía principal del b arrio Miramar, cerca al batallón

Frente al Sena de la avenida Ferrocarril

C arrera 10 con calle Tercera, Belén

