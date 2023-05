Contenido Exclusivo

Tras el pronunciamiento de la Corte Constitucional de ratificar la restricción del consumo de sustancias psicoactivas en espacios públicos, varios concejales expresaron su opinión frente al tema, muchos alegan que hay situaciones que se deben reforzar y que deben ser objeto de análisis.



A través de la sentencia C-127 del 2023, la Corte Constitucional señaló que mantendrá la restricción del consumo de sustancias psicoactivas, incluso la dosis mínima, en parques y espacios públicos en aras de proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

En ese sentido, la alta Corte estableció que son los concejos distritales y municipales quienes deben fijar las condiciones y parámetros de tal prohibición, esto porque son ellos los que conocen sus territorios y sus comunidades.

Además se le ordenó al Gobierno nacional que dentro de tres meses contados a partir de la notificación de la decisión debe expedir un protocolo de aplicación de las normas estudiadas, respetando no solo los derechos de los niños, sino de los consumidores.

Para el caso de la capital del Tolima, ya existe un decreto, el 0189 del 29 de marzo de 2023, mismo que fija áreas o zonas de espacio público en donde "no se permite consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal".

La prohibición abarca parques urbanos, plazas, plazoletas, escenarios deportivos, escenarios culturales y de espectáculos al aire libre. Incluso en el marco del cumplimiento de la medida ya se han implementado varios operativos de la mano de la Policía Metropolitana y la Secretaría de Salud.

Sin embargo, en el documento no queda claro cómo será el proceso de educación, prevención y acompañamiento a los consumidores, esto cuando la Corte en su fallo también menciona los derechos al libre desarrollo de la personalidad, la dignidad humana y el derecho a la salud de los consumidores.

Hélmer Parra / EL NUEVO DÍA

Voces de acuerdo

Al ser esta una decisión que según la alta Corte, recae en parte en las corporaciones municipales, varios concejales de Ibagué se mostraron de acuerdo con la implementación de la medida que catalogaron como necesaria.

El concejal Javier Mora indicó, "estoy de acuerdo con esa restricción porque se están perdiendo esos espacios para el disfrute de la familia en general, de los ciudadanos en general. Por las preferencias que son respetables y constitucionales de algunos no se pueden afectar los derechos de los demás, debe haber un equilibrio, en eso es muy clara la corte y es el deber ser que se respete ese fallo y se restrinja el consumo de psicoactivos como también de bebidas embriagantes para no dar un mal ejemplo a las primeras generaciones, a los niños y adultos que acuden a hacer deporte a recrearse, a otro tipo de actividades y que forma alguna se van a ver afectados si en el lugar están consumiendo psicoactivos y bebidas embriagantes", señaló.

A su vez, el concejal Arturo Castillo sostuvo, "recordemos que la ley 1801 fue una de los postulados en la prohibición del consumo de estupefacientes en el espacio público, sobre todo en zonas de los colegios, parque y escenarios deportivos, creo que es un paso para darle las herramientas a la Policía nacional para que aplique las medidas correctivas", dijo.

En ese sentido resaltó la carencia en el municipio de Centros de Traslado por Protección (CTP), "que lo que busca es que las personas que estén en un alto estado de alicoramiento o con sustancias alucinógenas, puedan ser trasladados y dejados a disposición de sus familiares. En Ibagué no tenemos CTP lo que dificulta la labor del policía, no se tiene para donde trasladar (a los infractores), un centro de rehabilitación del drogadicto y hay que comenzar a trabajar en esto y dar cumplimiento al fallo de la corte", expuso.

A su vez el cabildante indicó que se debe analizar unas eventuales zonas de consumo y en qué situación se puede permitir esto por la ley que reglamenta el libre desarrollo de la personalidad.

El corporado Julián Serna indicó que "es una noticia que estábamos esperando los colombianos, no es posible que por el gusto de algunos pocos tengan que sufrir los niños y los adolescentes que de pronto no han tomado una determinación en su vida de consumir o no, tenemos que ser conscientes que tenemos que dejar en libertad, pero no cohesionar los quereres de un niño", expresó.

Serna indicó que es necesario que haya educación y que los parques sean para las familias y no para los consumidores.

Linda Perdomo fue otra de las cabildantes que se mostró de acuerdo con la decisión de la alta Corte, "respeto a las personas que han decidido optar por un consumo, en su responsabilidad propias ellos verán qué hacen, pero creo que el consumo en lugares públicos sobre todo en parques es muy dañino para la sociedad. Para quienes tenemos hijos pequeños es muy incómodo salir a un parque público y ver a una persona que está consumiendo droga, según ellos ejerciendo su derecho, pero creo que lo que dice la Corte es acertado, quienes quieren consumir pueden hacerlo, pero en otros lugares", señaló.

La corporada sostuvo que espera conocer cuál será la propuesta del alcalde de Ibagué y si en dado caso se pueden fijar aspectos como horas de consumo, momentos y espacios, siempre y cuando respetando el derecho de quienes no consumen.

El concejal Lisandro Trujillo, a su vez acotó, "es satisfactorio que avancemos en esos temas, no podemos dejar que los niños que nada tienen que ver con el conflicto de la drogadicción están consumiendo los olores de las personas que lo hacen (...) tenemos que articular los temas con la Secretaría de Salud y Desarrollo Social para mirar de que manera podemos tener sitios adecuados para que esas personas salgan de esa maldita drogadicción", puntualizó.

De proyecto de acuerdo a decreto

Aunque la sentencia recientemente expedida por la Corte, surge como respuesta a la demanda de algunos artículos de la ley 2000 de 2019 que modifica el Código Nacional de Policía y Convivencia y el Código de la infancia y la Adolescencia en materia de consumo, porte y distribución de sustancias psicoactivas en lugares con presencia de menores de edad, desde el 2020 y siguiendo los lineamientos de la mencionada ley, la iniciativa ya había sido propuesta en el Concejo; sin embargo, no prosperó.

El concejal William Rosas indicó que ante una falta de entendimiento y voluntad por falta del cabildo fue quien motivó al Gobierno local a que adoptara la medida bajo decreto (0189 del 29 de marzo).

En ese aspecto, Rosas quien se declaró respetuoso de la ley, cuando se reglamentó el porte legal de la dosis mínima, ahora celebra la restricción del consumo de sustancias psicoactivas en lugares públicos.

"Estamos avanzando, fui quien motivó en Ibagué la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en espacios públicos y mi tema es frontal con esta decisión de la corte, que no solo la avalo, sino que la aplaudo y es bien recibida para que el gobierno municipal pueda implementar la protección de los menores", indicó el cabildante.

A su vez Rosas señaló que su intención no es penalizar ni criminalizar el consumo de la dosis mínima, pero lo que se busca es tener zonas libres de sustancias psicoactivas para proteger a los menores de edad, asimismo resaltó que para quienes consumen sustancias por salud o por problemas de adicción el porte de la dosis mínima no es prohibido, pero su consumo sí deberá ser en privado. "Así como ellos tienen un derecho por su condición fisiológica o de salud y que debe ser tratada médicamente, deben respetar que no pueden incitar con su consumo a los niños, niñas y adolescentes e inducirlos al consumo".

Jorge Cuéllar / EL NUEVO DÍA

En cifras

En la última encuesta nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas, que se realizó en el 2019 a través del Departamento Administrativo Nacional de Estadística en convenio con el Ministerio de Justicia, se determinó que para ese año el 9,7 % de la población del país entre 12 y 65 años había consumido sustancias psicoactivas ilegales (entre las que se incluyeron las sustancias inhalables, dick, popper, marihuana, cocaína, basuco, éxtasis, heroína, metanfetamina, LSD, hongos, yagé, cacao sabanero, ketamina, GHB o 2CB).

En el caso del Tolima (6,5 %) la prevalencia de consumo de dichas sustancias estuvo por debajo del total nacional (9,7 %).

Datos

Dato:

*Alejandro Matta, uno de los demandantes en contra de la ley que modifica el Código de Policía ha celebrado el pronunciamiento de la Corte, pues más allá de la restricción, en redes sociales explicó que la decisión expone otras situaciones que no estaban en el panorama: 1) respeta los derechos fundamentales de los consumidores. 2) hace un llamado a cesar la arbitrariedad en la actividad de la Policía contra los consumidores. 3) llama a reglamentar las zonas de consumo a los Concejos y 4) resalta la importancia de regular para garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes.

*Esta redacción intentó comunicarse con el secretario de Gobierno, Milton Restrepo, pero al cierre de esta edición no tuvo respuesta.