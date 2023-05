Contenido Exclusivo

En medio de la ceremonia de reconocimiento de transmisión de mando de la Policía Metropolitana, el alcalde Andrés Hurtado aprovechó para hacer varias críticas al gobierno del presidente Gustavo Petro, por un lado rechazando una vez más las reformas laboral y de salud, y por otro criticando lo que a su juicio es una desconexión de la nación con los alcaldes y gobernadores.

"No volvimos a ver ministros, no hemos vuelto a ver al presidente en lo que lleva de posesionado en Ibagué. Nuestro presidente Iván Duque estuvo siete veces y siete veces trayendo recursos", dijo el burgomaestre.

En ese sentido, el mandatario expuso una lista de pendientes que tiene la nación con la capital tolimense y que aparentemente no se han concretado porque el Gobierno local no está en la misma línea política del jefe de Estado.

El mandatario dijo que los ciudadanos piden la modernización de la red semafórica de Ibagué, sin embargo, llevan siete meses esperando que aprueben el proyecto, pese a que ya están los recursos que permitirían modernizar las 94 intersecciones de semáforos de la ciudad a través del Sistema Estratégico de Transporte Público (Setp).

Señaló además que han reclamado el Sistema de Instrumentos de Aterrizaje para el aeropuerto Perales, pero solo han recibido evasivas de parte del Ministerio de Transporte, "de ministro en ministro se pasan la pelota y no le dan solución a Ibagué", sostuvo.

Asimismo, acotó que radicaron un proyecto de vías que fue aprobado en el gobierno de Iván Duque, lo mismo el que permite la reubicación de familias del barrio Baltazar, que suman $27 mil millones, pero cuyos recursos también estarían en "caja".

"Están en caja del Gobierno nacional porque dijeron que si el alcalde tal vez no se alinea no hay recursos, no señor, no hay es derecho, con las vías de Ibagué no hay derecho, no hay derecho con la gente del barrio Baltazar que espera su casita y que Ibagué puso el lote y más de $4 mil millones y no llegan los recursos a Ibagué. Esto no ha sido un Pacto Histórico, ha sido 'Parto' Histórico para los mandatarios, es un parto sacar un proyecto del Gobierno nacional. Rodeen a los mandatario que estamos en favor de ustedes", puntualizó.

No a la reforma a la salud

En el mismo espacio el mandatario mostró su oposición a la reforma a la salud, así como el apoyo que le han entregado en la Cámara de Representantes.

"Aquí no pueden pretender engañarnos, el pueblo no va a seguir más sumiso a que lo lesionen, cuando el sistema de salud colapse tendrán que responderle al país, a los colombianos, qué fue lo que aprobaron, afortunadamente faltan tres debates y esperamos que nuestros congresistas en el Senado despierten (...) se eliminó el aseguramiento, la gente no va a poder escoger la entidad que desee cubrir sus servicios de salud, se contratará el manejo del Adres, el cual no solo se contratará, sino que se auditará, 30 años nos vamos a devolver (...)", dijo el mandatario.

Y agregó, "Hace días dijimos que esta negociación iba a afectar al pueblo colombiano y hoy tenemos que decirle que esta tragedia nacional a la que se afronta la gente más vulnerable del país necesita del concurso de todos. Desde acá, desde la capital del Tolima enviamos un mensaje a los congresistas para que se levanten en favor de los colombianos y no dejen estatizar la salud del país".

