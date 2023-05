"Necesitamos autoridad", taxistas a Secretaría de Movilidad

Contenido Exclusivo

Ante la Secretaría de Movilidad y la Personería de Ibagué, José Adenis Ramírez, vocero del gremio de taxistas, le pidió mayor autoridad a los agentes de tránsito, no solo para regular el transporte informal, sino para mejorar la movilidad en la capital del Tolima de la que advierten es un caos.



Ramírez, bastante molesto, indicó que la Alcaldía solo ha puesto 'pañitos de agua tibia' para atender las necesidad en materia de tránsito y que no ha servido para nada, pues no habría una solución real.

"Es simple falta de autoridad. En la glorieta de la Terminal van hasta tres personas en una moto. Ya hemos radicado los documentos, no solo a ustedes porque siempre contestan con evasivas y no hacen lo que deben, eso está en otras instancias, necesitamos es acción de ustedes porque falta autoridad, no la hay", reiteró el líder gremial.

Asimismo, dijo que no ve acción de los agentes azules que solo estarían pendientes del celular y no hacen operativos.

Ramírez acotó que es tan alta la competencia ya no solo de los vehículos particulares, sino de motocicletas que sus ingresos son inferiores a los de salario mínimo, pese a que pagan todo lo de ley.