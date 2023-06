Contratista del Ibal se pasó ‘por la faja’ los acuerdos que hizo la empresa con habitantes de Chembe

Contenido Exclusivo

Los residentes del corregimiento 13 están indignados porque la empresa de acueducto no ha aportado al desarrollo de la vereda, y ahora que tienen intereses en optimizar la planta de tratamiento de agua potable estarían afectando las vías y viviendas.



Habitantes de la vereda Chembe hicieron un plantón pacifico exigiendo a la empresa de Acueducto y Alcantarillado Ibal, respeto por la comunidad, y a los compromisos adquiridos antes de que empezaran las obras de optimización de la planta de tratamiento de agua potable (Ptap), Chembe.

Según lo relatado por el presidente de la Junta de Acción Comunal, Ramiro Saavedra, este viernes que el contratista empezó a transportar mediante volquetas el material para la construcción, les hicieron varios daños, como partir tuberías y tumbar el techo de una vivienda.

Situaciones que no se debieron dar porque dijo que el compromiso de la gerente del Ibal, Erika Palma a mediados de mayo, en presencia de la Personería fue que a la zona no iba ingresar vehículo pesado que pudiera dañar la vía o que pusiera en riesgo la vida de los residentes del sector, sino que el material se iba a transportar en carros pequeños.

No obstante, sucedió lo contrario por lo que este sábado los pobladores bloquearon la vía impidiendo el paso de trabajadores. La comunidad está dispuesta a no permitir que la obra continúe hasta que no se respeten los acuerdos.

Aseguran que esos carros de gran tamaño en un día les han fracturado las placas huellas que ellos mismos han construido de manera artesanal, y temen que los dejen sin puente, ya que el mismo lleva más de 30 años sin que se le haga mantenimiento por lo que no creen que soporte tanto peso.

Además, al ser una vía terciaria la misma es estrecha y se sienten en constante amenaza de que una volqueta pueda chocar con alguna vivienda y cobre varias vidas.

“Nosotros nunca hemos recibido un peso del Ibal para arreglar las vías, Cortolima les dio la concesión de agua en el año ‘97’ y el compromiso era aportar a la comunidad en cuanto a fauna y flora, en lo social y también en vías, pero nunca han hecho nada, les hemos enviado derechos de petición y no los contestan” dijo el presidente de JAC.

Asimismo acotó que a la comunidad nunca le socializaron el proyecto, “y ahora que hacen sus negocios, para lucrarse están desesperados por captar más agua, y vienen a deteriorar la carretera y nosotros somos los que pagamos los daños”, agregó Saavedra.

Es de recordar que la comunidad a mediados de mayo llevó a cabo un primer plantón pidiendo que antes de empezar las labores de construcción les adecuarán la vía, para beneficio de quienes residen en el sitio, como también para quienes iban a ingresar a realizar la obra de la Ptap.

Pero, les dijeron que al culminar las intervenciones les iban a dar el material para que ellos mismos rehabilitarán la vía, sin embargo, los habitantes de Chembe no quieren eso, porque están cansados de siempre autogestionar para vivir de lo más digno posible y que después se intente pasar por encima de ellos.

“Necesitamos que también nos hagan la obra porque la comunidad esta mamada de salir a trabajar y reparar lo que vienen y dañan, eso no es así, estamos mamados que el mismo Estado nos pisotee” puntualizó el presidente de Junta que ha recibido las constantes quejas de otras personas de la zona.

MÁS NOTICIAS

¡Hay ganador! : estudios y diseños de Chembe ya seleccionaron la mejor propuesta

Comunidad de Chembe pide arreglos de vías antes de que el Ibal ejecute obras