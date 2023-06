Contenido Exclusivo

La comunidad le hace un llamado a la Administración municipal para que se apersone del tema y se les garanticen sus derechos.

Aparente daño en la red de alcantarillado en la carrera Séptima con calle 14 del Ricaurte tiene pausada la movilidad por la zona lo que ha repercutido de manera negativa en la economía de varios comerciantes como en la integridad de varias personas.

Luz Mery Porraz y Claudia, le relataron a esta redacción que llevan más de un mes con la vía cerrada, y le han enviado varios derechos de petición entre otras comunicaciones a la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado, Ibal para que revise las tuberías y con ello les dé una solución, no obstante, no han obtenido respuesta.

“De un momento a otro aquí se abrió ese hueco, el Ibal vino y dijo que el problema era de la acometida de nosotros, pero ya se pagó la revisó y el daño es de un tubo madre que pasa por debajo de la casa y aún no vienen a mirar qué se va hacer, y nosotros no podemos tocar ese tubo porque nos forman problema”, comentó Claudia la propietaria de la vivienda que aparentemente tiene problemas con la acometida.

En esta misma medida, Porraz aseveró que la situación los tiene muy perjudicados, el paso para vehículos o motocicletas está restringido por el hueco, al igual que por una cintilla que pone en sobre aviso el daño que hay en el espacio.

Esa carretera que siempre ha servido de paso para las personas de Cerro Gordo o Galán dejó de serlo y al recurrir a pasos alternos los comerciantes han visto reducción en sus ventas.

Además, hay preocupación en la comunidad que los taxis o ambulancias no puedan ingresar a la zona, para realizar labores del día a día o respectivamente ante una emergencia.

Luz Mery Porraz aseveró, “estoy terriblemente perjudicada porque me toca traer mis víveres y dejarlos en la parte de arriba, mientras bajo a dejar las otras cosas, además tengo una tienda y me he ido de pérdidas, por lo que le ruego al alcalde y otros entes gubernamentales para que se arregle esto, tenemos derechos y nos los están vulnerando”.

Agregó, “también estamos en peligro con las aguas lluvias porque todo el chorrero que cae al hueco se filtra hasta llegar a las viviendas y varias de ellas ya registran humedad en las paredes”, puntualizó Porraz.

