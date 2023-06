¿En qué va la reubicación de familias del barrio Baltazar?

Contenido Exclusivo

Pasados tres años de una emergencia que dejó varias viviendas afectadas, familias en riesgo y luego de la firma de un convenio en el 2022 con el Gobierno nacional, la espera continúa para los damnificados.

Hace unos días el alcalde de Ibagué Andrés Hurtado, se fue lanza en ristre contra el Gobierno de Gustavo Petro y a parte de criticar varias de las reformas que están en trámite en el Congreso, mencionó una lista de pendientes que tiene la nación con la capital del Tolima y que según el mandatario no han despegado, pese a estar en "caja", por una aparente falta de voluntad al no estar en la línea política del jefe de Estado.

Dentro de los pendientes, el alcalde recordó el compromiso que existe por parte de la nación para reubicar a 150 familias del barrio Baltazar, quienes resultaron damnificadas por la temporada de lluvias del 2021 con un deslizamiento de tierra y que siguen a la fecha viviendo en zonas de riesgo.

Es que desde febrero del 2022, la Alcaldía de Ibagué y la Gestora Urbana firmaron un convenio interadministrativo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y el Ministerio de Vivienda con el que se espera iniciar la primera fase de lo que se ha llamado 'Multifamiliares Nuevo Baltazar'. Convenio que se suscribió por 36 meses.

El proyecto contempla una inversión a través del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres por $14.445 millones y un aporte del Municipio a través de un predio a cargo de la Gestora Urbana cuyo valor asciende a los $2.184 millones. Según la Ungrd la obra con la que se espera construir 150 unidades de vivienda requerirá una inversión de $13.500 millones y una interventoría de $495 millones. Sin embargo, más allá de la firma y el anuncio, el proyecto no avanza y se desconoce en qué va el proceso de contratación.

El barrio está construido a pocos metros del río Combeima.

Cabe destacar que las familias beneficiarias de este convenio, se seleccionaron luego de un censo georreferenciado casa a casa luego de la emergencia en el Baltazar.

El lote entregado por el Municipio para la comunidad, es un predio ubicado en el sector de Aparco en Picaleña, mismo lugar que hace unos años e inicialmente se prometió para la construcción de viviendas de interés social para un grupo de periodistas de la ciudad denominado Portal de San Gabriel, iniciativa que no prosperó luego de varios líos legales.

En medio de las emergencias

La necesidad de reubicar a estas familias, es porque residen en zonas de alto riesgo. El campanazo de una posible tragedia, como título este medio en su momento, se dio el pasado domingo 3 de enero del 2021 cuando un torrencial aguacero la noche anterior provocó un deslizamiento que taponó la vía que une al Libertador con el Combeima y afectó las paredes de por lo menos siete casas.

Un deslizamiento de tierra el 3 de enero del 2021 puso en riesgo a varias familias del barrio Baltazar.

La situación generó terror en las familias del sector, pues algunas personas si bien lograron salir con vida, resultaron con golpes y suturas al ser aprisionadas contra el barro. Aunque por fortuna recibieron el apoyo de los vecinos y las autoridades, para ese entonces hicieron un llamado para que se les apoyara con la reubicación en otro lugar.

"No siempre es bueno recibir solamente colchonetas y mercados, para luego volver a levantar nuestras destruidas casas, queremos la reubicación porque seguiremos en esta zona de riesgo, porque yo no tengo para un arriendo ya que trabajo en oficios varios”, dijo en ese entonces María del Socorro Marín Castro, una de las personas afectadas, quien alegó que no era la primera vez que tenía que vivir una emergencia de ese tipo en el mismo lugar.

Sin embargo, esta no fue la única emergencia que puso en riesgo a las familias, ese mismo año, el 23 de septiembre, se registró una situación que hace unos 10 años, según reseñan los habitantes de la zona, no ocurría en Ibagué, pues las fuertes lluvias en la cuenca alta y media del Cañón del Combeima generaron el aumento del caudal y el desbordamiento del río Combeima, inundando varias viviendas construidas en la ribera del afluente.

En septiembre del 2021 fue el río Combeima el que se desbordó e inundó las viviendas construidas a pocos metros.

La situación una vez más tocó a los habitantes del barrio Baltazar cuando el río entró a las viviendas y pasó por la mitad del barrio llevándose varios enseres. Cabe resaltar que varias de estas familias viven a pocos metros del río Combeima, muchos de ellos conscientes del riesgo que existe. Incluso en medio de la pandemia, muchos invadieron un sector en donde se había construido un parque biosaludable y fueron varias de estas casas construidas de manera artesanal las que más se vieron afectadas.

En medio de la emergencia, de nuevo las autoridades hicieron un censo y caracterizaron a quienes requerían ser reubicados en ese sector.

La comunidad sigue a la espera

En medio de los anuncios y de la zozobra de algunos por seguir viviendo en zona de riesgo, lo habitantes del barrio Baltazar también le pidieron al Gobierno nacional celeridad con la ejecución de la obra, incluso se mostraron en total disposición de ir hasta Bogotá para pedirle a la Ungrd, entidad comprometida en el convenio, para que ponga en marcha el trámite.

Anderson Olaya, presidente de la Junta de Acción Comunal, sostuvo, "estamos a la espera que el Gobierno nacional dé una respuesta contundente y dé la autorización de empezar la construcción de esas viviendas ya que acá en Ibagué y con esta Administración ya está todo listo. Desafortunadamente desde que hubo el empalme del Gobierno nacional todo se quedó quieto, en este Gobierno del presidente Petro no hemos tenido como solucionarle todos los problemas a estas personas. Quedaron ilusionadas estas familias damnificadas con tener una vivienda nueva, una vivienda digna donde puedan vivir y estar tranquilos, se nos avecina y se han dado cuenta, una fuerte ola invernal y el río crece bastante. La gente vive con mucho temor".

Anderson Olaya, presidente de la JAC del barrio Baltazar.

En ese sentido, aprovechó para hacerle un llamado a las autoridades, "presidente Petro, Unidad de Gestión del Riesgo, ayúdenos, hagan rápida la gestión y empiecen a construir rápido esas viviendas, aquí en Ibagué ya está el lote y los recursos. También le hago un llamado a la secretaria de Ambiente (y Gestión del Riesgo), quedamos en algo, secretaria debemos hacer lo que dijimos, poder ir y golpear puertas en Bogotá, si nos toca viajar vamos, vamos con el barrio", puntualizó.

El líder comunal reseñó que muchas familias viven en situaciones complejas, pues en muchas viviendas se pueden encontrar hasta tres o cuatro hogares. En un recorrido hecho por EL NUEVO DÍA se pudo constatar el riesgo en el que residen varias personas, pues varias de ellas siguen viviendo en zona de ladera en cambuches, hogares construidos con trozos de plástico, madera y tejas de zinc y cuando llueve ven como el agua escurre por las montañas y desprende grandes trozos de tierra.

Varios de los habitantes del barrio, incluido Anderson señalaron que viven con miedo de que ocurra una tragedia y por eso cada vez que llueven están atentos no sólo al caudal del río Combeima, sino al sistema de alertas y alarmas que tiene los líderes de los sectores cerca al río, para en caso de una emergencia alcanza a evacuar a las familias.

Édgar Urbano Garzón, una de las personas que salió en la lista de personas beneficiadas dijo, "hemos sido avisados de que nos van a reubicar, pero hasta el momento vamos para un año y pedazo y no han salido con nada. Nos dicen que sí, que ya está listo el lote, nos tiene de aquí para allá y no han salido con nada".

A su vez Jhon Jairo Marín, otra de las personas que hace parte del censo dijo, "a los señores políticos como al alcalde y los presidentes que vienen, prometen y vuelven y se van y se olviden de los más vulnerables y pobres, por qué no se ponen la mano en el corazón y se acuerdan de los que más necesitan. Mi miedo es por las peñas que se caen, en la parte alta hay un socavón".

Jhon Jairo Marín vive en zona de riesgo en un improvisado cambuche sobre la ladera.

Alcaldía advierte desorganización en la U ngrd

En diálogo con la secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo, Jessica Salcedo, la funcionaria reconoció que el convenio suscrito con la entidad del orden nacional no avanza y que aunque la Alcaldía ha mostrado su intención de agilizar los trámites, una aparente desorganización de la Ungrd no permite que el proyecto se materialice.

"El convenio con la Ungrd fue firmado a comienzos del año 2022, en el cual la Alcaldía de Ibagué aportó el predio para la reubicación de las familias del Baltazar; sin embargo, a más de un año de la firma del convenio y con el recurso asignado, el proceso de licitación para la contratación de la construcción del proyecto, a cargo de la Ungrd no avanza. En mesas de trabajo con la entidad, como Administración municipal hemos manifestado nuestro interés y premura para desarrollar este trámite y garantizar seguridad y reubicación de estas personas. Sin embargo lo que el señor alcalde, y la misma comunidad evidencian, es una desorganización y paquidermia de la Ungrd", señaló la titular de la cartera.

La voz de la Ungrd

Esta redacción se comunicó con la Unidad con la intención de conocer en qué va el proceso; al respecto, la entidad indicó que una vez firmado el convenio se inició el trámite de contratación para los estudios, diseños y construcción de las viviendas de interés prioritario; sin embargo este fue declarado desierto pues ninguno de los invitados cumplió con las exigencias.

"Se suscribió el convenio No. 9677-PPAL001-636-2022, cuyo objeto consiste en ‘Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, logísticos, jurídicos y financieros para ejecutar el proyecto para la construcción de viviendas en beneficio de la comunidad damnificada y afectada por las fuertes lluvias presentadas en el municipio de Ibagué en el marco de la declaratoria de situación de calamidad pública No. 1000-0564 del 6 de octubre de 2021 y la declaratoria de situación de calamidad pública, decreto No. 1000-0545 del 24 de septiembre de 2021, y los demás actos que la modifiquen’".

"Con base en lo anterior, se adelantó el proceso de invitación a cotizar: FNGRD-SRR-O164-2020, con el objeto de: ‘Realizar los estudios, diseños técnicos, obtención de licencias urbanísticas, permisos a que haya lugar y la construcción de soluciones de vivienda multifamiliar de interés prioritario VIP y urbanismo (...)", se lee en el documento allegado a este medio, en el que luego se aclara que "el proceso mencionado fue declarado fallido, teniendo en cuenta que ninguno de los invitados a cotizar cumplió con los requisitos establecidos en la invitación a cotizar".

En ese sentido, el ente del orden nacional indicó que a la fecha están haciendo las gestiones administrativas "para postular las firmas que serán invitadas a cotizar en el marco del proceso que tendrá por objeto la construcción de 150 soluciones de vivienda multifamiliar de interés prioritario VIP en el municipio de Ibagué, departamento del Tolima".