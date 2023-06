"Está al garete la seguridad de nuestro país", Hurtado arremete de nuevo contra Petro

Una vez más, el alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado criticó al presidente de la República Gustavo Petro y al desarrollo de sus políticas de gobierno, de las que dijo estar en completo desacuerdo, esto luego que se conociera que vía decreto se reconoció a seis miembros del Estado Mayor Central, la disidencia de 'Iván Modisco', como gestores de paz.

"No estoy de acuerdo con lo que se dijo esta mañana (ayer) en los medios de comunicación nacional, en cuanto a que el señor presidente de la República, Gustavo Petro ha solicitado que se suelten a seis bandidos de las cárceles, que ha denominado él gestores de paz. Uno de ellos, alias 'El Boyaco', asesinó a seis soldados y dejó a ocho más heridos. Ese es el mensaje que está dejando nuestro presidente de que vale delinquir en Colombia, por supuesto nosotros defendemos a las instituciones, qué mensaje se le puede entregar a los colombianos cuando se pide que se suelten bandidos que han asesinado policías y soldados de nuestra patria, mientras en las ciudades nosotros combatimos la inseguridad, el homicidio, el hurto, la extorsión", dijo el mandatario desde el comando de la Policía Metropolitana.

Asimismo, hizo mención a las denuncias de un posible atentado de grupos ilegales contra el gobernador Ricardo Orozco, razón por la que éste no pudo acudir a la inauguración del puente Las Delicias que conecta a Alpujarra con Baraya, Huila.

"Es un pésimo mensaje que tenemos los tolimenses y colombianos, de que hay sitios y municipios vedados, es decir, la gente de Alpujarra está secuestrada, porque sino puede ir un gobernador, no puede ir nadie y así no podemos continuar en nuestro país, hay que unirnos y rodear las instituciones y los mandatarios. Aquí no me pueden decir que en Ibagué no puede entrar la Policía o el Ejército, o a este barrio se le impide entrar a la autoridad, soy el primero que va hasta allá", sostuvo el alcalde en medio de una rueda de prensa.

Y agregó, "Está al garete la seguridad de nuestro país y mucho más en el sur del departamento, cuando ya se tiene información que estas estructuras de las disidencias de las Farc, como ocurre con las disidencias de las Farc de la segunda Marquetalia en el sur de nuestro departamento o las estructuras criminales de alias 'Mordisco' quien las lidera, son las que están mandando en nuestro país y pésimo lo que solicita nuestro presidente".

El mandatario además catalogó de vergonzosas las peticiones del presidente y dijo que el mensaje que deja es "que vale la pena asesinar policías y soldados y que nada va a pasar (...) así no se logra la paz, así lo que vamos a tener es más violencia".

