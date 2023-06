Habitantes de la Arboleda Campestre protestaron por daños en su conjunto

Contenido Exclusivo

Debido a varios inconvenientes con la infraestructura del complejo residencial, la comunidad del conjunto Totumo del Complejo Residencial Arboleda Campestre (Crac) realizó una protesta en contra del administrador por cuenta de las irregularidades.



En concreto, a la comunidad del conjunto Totumo le viene aquejando varios daños en relación con la infraestructura. Lo anterior, deriva de algunas afectaciones sobre la tubería que conduce el agua.

María Lizarazo, residente del conjunto, habló con esta redacción y precisó que la comunidad ha venido pidiendo la revisión del administrador, pero no se han logrado acuerdos.

“Tenemos un administrador que no sabemos qué nos oculta, nos tiene el conjunto acabado, la entrada está con los tubos dañados por todos lados, no vemos gestión por ningún lado, nunca llega al Conjunto y no nos da la cara nunca”; indicó en reunión con otros residentes.

Y apuntó: “estamos los propietarios reunidos, queremos sacar al administrador, de que se entere que no queremos continuar con él para nosotros gestionar. Parece que actuara en beneficio propio, nos tiene ‘vuelto nada’ el conjunto”.

En el material fotográfico compartido a esta redacción, se evidencia que existen partes del suelo en las que se ve expuesta la tubería del agua. Además, también se evidenció que algunas válvulas de agua presentan fugas.

Sin embargo, destaca potencialmente el ‘reguero’ de escombros que hay sobre algunos tramos al interior del conjunto, junto a ellos unos huecos que dejan al descubierto más tuberías.

También se evidenció que faltan partes metálicas de algunas puertas que dan al exterior del conjunto residencial, en donde van incrustadas cristalerías que fungen como puerta.

MÁS NOTICIAS